Le ultime la davano in rotta con Fabrizio Corona, qualcuno aveva avanzato l'ipotesi che Silvia Provvedi, dopo l'incontro del suo uomo con la temuta ex Belen, avesse addirittura lasciato la casa che condivide con il suo uomo. La cose non sono così drastiche ma a sorpresa la cantante ha rivelato di non voler sposare l'ex re dei paparazzi. Ospite di Mattino 5, la 24enne modenese ha confermato di aver ricevuto la proposta, ma ha anche ammesso che in questo momento ha dovuto rifiutare. “So che hai ricevuto una proposta importante da Fabrizio” ha esordito la conduttrice, con Silvia che ha immediatamente spiegato come sarebbero andate le cose: "Anche a me l’hanno detto e dicono anche che avrei risposto di sì. Però io non ho risposto di sì. Ho detto 'momentaneamente no'. Io lo adoro, lo amo, ma il matrimonio è una cosa importante e lo sto facendo un po' aspettare". Insomma l'altra meta del duo Le Donatella si è rivelata essere una ragazza tradizionalista e soprattutto molto posata. La coppia da un po' pensa alle nozze e la Provvedi aveva detto di voler sposare Corona una volta uscito dal carcere. (continua dopo la foto)



Inoltre Silvia aveva aggiunto di desiderare al più presto una famiglia, quindi dei bambini. Al momento, però, tali propositi non sarebbero stati sufficienti a spingerla ad accettare la proposta ricevuta. Non è chiaro cosa abbia indotto la ragazza a rifiutare, ma è certo che non si tratta di un no pronunciato per poco amore: la Provvedi ha chiarito che, se non al momento, il matrimonio arriverà certamente con il tempo. La differenza d'età tra i due non è poca. Corona ha da poco compiuto 44 anni e per l'occasione ha voluto fare una festa alla presenza della compagna e del figlio Carlos, ancora affidato a mamma Gabriella. Risale a pochi giorni fa la denuncia di Nina Moric, mamma di Carlos, che ha raccontato tra le lacrime il dramma che sta vivendo: il figlio, ancora non si sa bene per quale motivo, si starebbe rifiutando di vederla, provocandole un indicibile dolore.Dopo l'uscita dal carcere per Corona è iniziato un periodo di riabilitazione. Se la compagna è spesso ospite di numerose trasmissioni, per Fabrizio le cose stanno diversamente. Infatti Corona ha ricevuto il divieto assoluto di rilasciare interviste, ma non solo. È stato scarcerato infatti a patto di iniziare una nuova vita, morigerata e senza gli eccessi di un tempo. Tra le proibizioni, quella di non utilizzare i social network, non frequentare nessuno che non sia strettamente riconducibile al suo ambito familiare, e che non parlare con i giornalisti. Dopo una prima ammonizione che risale a circa un mese fa, Fabrizio sta cercando di condurre uno stile di vita sano che gli permetta di stare finalmente lontano dal carcere.

