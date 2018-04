Ormai è stato attivato il count down, tutto è pronto per l'arrivo del terzo Royal Baby e i sudditi della corona inglese non stanno più nella pelle. Soprattutto perché nessuno ha comunicato di che sesso sarà il bebè in arrivo. Nella puntata del 22 aprile di Domenica in c'è stato un lungo servizio dedicato proprio all'evento in cui sono stati raccontati i cerimoniali della corona, le tradizioni e ricordando le precedenti due nascite. Poi Cristina parodi ha lanciato un servizio, una vera esclusiva, riguardante un'intervista fatta alla persona che si sta occupando di scrivere la biografia di Kate Middelton. Si tratta di una delle persone più vicine alla duchessa di Cambridge. La donna ha subito svelato la chicca che tutti stanno aspettando, affermando che secondo lei la moglie di William metterà al mondo una femminuccia, almeno così spera e aggiunge: "Kate si è goduta molto questa gravidanza, ha passato molto tempo con George e Charlotte, ha preparato lei stessa la borsa per andare in ospedale, controllando più volte che non mancasse nulla per quando arriverà il grande giorno". (continua dopo la foto)

La scrittrice ha parlato di Kate come di una donna e una mamma molto serena che, come capita a tantissime mamme, si divide tra il suo ruolo di genitrice e gli impegni 'lavorativi' che nel suo caso sono legati alle rappresentanze regali: "Se chiedete a Kate come è fare la mamma, risponderà serenamente che è complicato, come farebbe qualunque altra madre". Poi la biografa aggiunge: "Kate e Will stanno modernizzando la corona inglese con il loro modo di fare, sono genitori attenti e presenti, questa cosa piace molto". E in effetti, i cittadini britannici amano molto questa coppia regale: insieme per amore, sono la rappresentazione della famiglia perfetta. Ma non è tutto ora quello che luccica.





Infatti, a seguito del servizio, la linea è tornata in studio dove una delle ospiti di Cristina parodi ha lanciato una frecciatina molto preoccupante. Si tratta della nobildonna spagnola Marisela Federici che conosce la coppia reale e sostiene che tra Kate e William le cose vadano malissimo. Pare che la futura regina sia molto possessiva e questo abbia messo in crisi il rapporto. Sarebbe proprio questo il motivo per cui hanno deciso di avere un terzo figlio e, aggiunge l'opinionista, potrebbero anche farne un quarto: per Kate, infatti, potrebbe essere l'unico modo per "tenersi impegnata" e tenere stretto a sé il marito.

