Ha fatto ben presto il giro dei media il nuovo gossip su Anna Tatangelo, la cantante di Sora che per anni è stata la compagna di Gigi D'Alessio. È stato il sito di Roberto D'Agostino, Dagospia, a lanciare l'indiscrezione di un presunto incontro tra Lady Tata, fresca vincitrice di Celebrity Masterchef, e Stash, il cantante belloccio dei The Kolors. I due sarebbero stati pizzicati in un locale milanese, il Major. Locale dove, guarda caso, si fa musica dal vivo. Magari si sono incontrati lì perché hanno in comune la passione per la musica, ma sta di fatto che appena uscito lo scoop si è iniziato a fantasticare su un flirt tra i due cantanti, che hanno un paio di anni di differenza. Anna, infatti, ha 30 anni, Stash 28. Con Gigi, d'altronde, è finita, anche se la Tatangelo ha sempre ribadito il rapporto speciale che ha con l'uomo che le ha dato anche un figlio: "Gigi è stato ed è e sarà sempre la persona più importante della mia vita... Sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l'amore. Mi sono presa tante critiche all'epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo". (Continua dopo le foto)

Insomma, Anna non ha certo dimenticato Gigi, ma è bastata una serata in un locale ad accendere le voci maliziose su lei e Stash. Poche settimane fa era toccato a D'Alessio finire su Dagospia per una sempre presunta simpatia con una fan in particolare. Fan famosa e affettuosissima che altri non sarebbe che Loredana Lecciso. Voce mai confermata, in ogni caso. Tornando ad Anna, ovviamente il gossip si è scatenato. Ma possibile che sia davvero Stash, un altro cantante, l'uomo con cui la Tatangelo ha deciso di voltare pagina? Per chi non lo avesse mai sentito nominare, Antonio Stash Fiordispino è un cantante classe 1989 originario di Caserta che è diventato noto al grande pubblico partecipando (e vincendo) Amici nel 2015. (Continua dopo le foto)

Furono proprio i The Kolors, la band da lui fondata insieme al cugino Alex nel 2010, a trionfare nel talent di Maria De Filippi. Lo scorso anno i The Kolors hanno firmato il terzo album, 'You', che contiene i singoli 'Crazy' e 'Don't understand' e in quello stesso periodo finisce, dopo dieci anni, la storia d'amore tra Stash e Carmen. Quindi anche lui, come Anna, è single adesso. Ma non appena si è diffusa la voce lanciata da Dago, il cantante non ha perso tempo e su Instagram ha fatto chiarezza smentendo tutto: "Si è alzato un polverone, ma io e Anna non stiamo insieme e ieri non siamo usciti insieme. Considero Anna come una sorella e le mando un grosso bacio".

