Eh sì, Sabrina Ghio ha trovato l'amore. Quell'amore che tanto desiderava e che a Uomini e Donne non è riuscita a incontrare. Esperienza sfortunata, quella della ex tronista. Qualche mese fa, in studio, da Maria De Filippi, la ex ballerina di Amici ha preso un secco no al momento della scelta. Era consapevole del rifiuto di Nicolò Raniolo, ma "lo scelgo anche se so che è un no", aveva ammesso prima di chiamarlo. E non aveva torto. "Mi piace come persona ma dentro di me non c'è il pensiero di andare via con lei", era stata la risposta del corteggiatore. Un boccone amaro da mandare giù e le sue foto in lacrime avevano ben presto invaso i social. Poco dopo la registrazione della puntata in questione, poi, lo stesso Nicolò, asfaltato sui social, aveva messo in chiaro i motivi del no. ''Ci tenevo a dire a tutti che nessuno ha capito come sono andate veramente le cose. Vi consiglio di guardare le puntate e tutto vi sarà più chiaro come ora è chiaro a Sabrina e insultarmi e denigrarmi non cambierà le cose ma passare solo per superficiali". (Continua dopo la foto)

Acqua passata, ormai, perché Sabrina oggi è più felice che mai con il suo nuovo compagno. Si chiama Carlo Negri ed è più giovane di lei di 6 anni. "All'inizio io non volevo saperne, un po' per la mia innata diffidenza nei confronti degli uomini, un po' perché lui è più giovane di me di 6 anni e io non sono una ragazzina. Sono una madre single con impegni e responsabilità", ha raccontato la Ghio a Uomini e Donne Magazine. Dopo un'iniziale incertezza per la differenza di età, poi, si è lasciata andare e ora si dice innamoratissima di lui: "Con Carlo l'amore è rispetto, stima, è avere accanto una persona che ti fa sorridere anche quando non c'è motivo per farlo. Un amore che parte dallo stomaco e ti fa battere il cuore in maniera incontrollabile". (Continua dopo le foto)

L'esperienza fallimentare a Uomini e Donne non ha buttato giù la 32enne e mamma di Penelope, che non ha comunque perso le speranze nel cercare l'amore. L’ha trovato in Carlo: "Mi rende serena e sicura. Mi riempie di mille attenzioni e vorrebbe sempre farmi regali che io rifiuto sempre", ha proseguito Sabrina sulle colonne del magazine. Prudenza sempre, però. E infatti ancora non convivono: "Non viviamo la quotidianità perché Carlo vive a Caserta e io a Roma ma questo non ci fa sentire lontani. Le nostre giornate sono colme di lunghe telefonate, nell’attesa di vederci nei fine settimana".

