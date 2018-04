La sua avventura all’Isola dei famosi è iniziata nel peggiore dei modi: Francesca Cipriani ha avuto un attacco di panico proprio mentre doveva buttarsi dall’elicottero. Alla fine, però, si è buttata. Solo che, poi, dopo quella “scenata”, l’hanno presa in giro. E non poco. Sua madre, per giustificare il suo comportamento, mentre era ospite di un salotto tv, ha raccontato che sua figlia, per via di un intervento di chirurgia estetica al sedere, era invalida al 6%. Della serie: come peggiorare una situazione di per sé già critica. A ogni modo, nonostante l’inizio non sia stato dei migliori, poi Francesca Cipriani è arrivata in finale. Ma non ha vinto. Peccato. La Marcuzzi, per esempio, tifava per lei: lo ha confessato in un’intervista a Chi subito dopo la finale del reality. Cosa piace di Francesca? Il suo essere vera, spontanea nella sua “follia”. Si racconta (lo ha fatto Vladimir Luxuria) che la Cipriani, durante l’ultima puntata del reality, sia scoppiata a piangere dietro le quinte perché quelli della produzione le avrebbero fatto “stravolgere” il suo look. La Cipriani si era tutta agghindata per essere perfetta… Continua a leggere dopo la foto

Si era tutta truccata e pettinata ma quelli della produzione le avrebbero detto che doveva avere un look da "naufraga". E lei non avrebbe gradito affatto. Per questo si sarebbe messa a piangere. Vabbè, ma passiamo oltre. Ora l'isola è finita e la Cipriani può truccarsi quanto vuole. Però quell'esperienza le ha lasciato molto: le ha ridato la gioia di vivere, l'ha rafforzata e le ha fatto recuperare l'autostima che aveva perso nel corso della sua vita. Di recente la biondissima showgirl è stata intervistata dal settimanale Spy e ha rivelato un suo grande sogno molto particolare. Dopo la rivelazione di voler diventare mamma (fatta mentre era sotto ipnosi), ecco un'altra bomba.

"Sogno che mi propongano un programma per bambini", ha rivelato infatti la Cipriani dimostrando ancora una volta che, dietro quel corpo da bomba sexy, in realtà, si nasconde una donna fragile e materna. Riuscirà a realizzare almeno uno dei due suoi sogni? Nel frattempo che i suoi sogni si realizzano, lei sta alla grande: "Ora sono io a sentirmi fortissima, una bomba, le cicatrici rimangono, ma ora la mia anima pesa tantissimo e io voglio iniziare una nuova vita. Ora che il pubblico mi conosce di più e mi ama anche senza la maschera del 'trucco e parrucco' mi sento molto più sicura di me".

