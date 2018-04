Mentre Tina Cipollari continua a litigare con Gemma Galgani, il suo ex marito Chicco Nalli ha ben altri pensieri. I due, dopo un lungo periodo di crisi, si sono lasciati. Da principio continuavano a condividere la stessa casa, per amore dei figli, ma poi lui ha deciso di traslocare e adesso si chiarisce molto bene il motivo. A fare la rivelazione che scotta è il settimanale Spy che ha pubblicato delle foto inequivocabili. L'hai stylist è stato beccato mentre cammina mano nella mano e poi bacia con passione una bellissima ragazza bruna. La donna che è riuscita a risvegliare il suo cuore è l'attrice spagnola Myr Garrido. L'uomo e la trentasettenne si sono conosciuti sul lavoro. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi poco più di venti giorni fa, Kikò sosteneva che fosse ancora troppo presto per rifarsi una vita, ma in futuro avrebbe vissuto volentieri una nuova relazione e così l'amore ha bussato alla sua porta prima del previsto e in modo del tutto casuale. Nalli, infatti, ha conosciuto Myr in un giorno di lavoro: "Ci siamo conosciuti su un set fotografico e ci siamo subito presi in simpatia. Poi ci siamo sentiti al telefono e ci siamo confessati i nostri sentimenti". (continua dopo la foto)

Miryam Garrido Garcia è nata il 22 marzo 1981 ad Armilla, in Spagna. È un'attrice, lavora come modella ma è anche una ballerina di flamenco. La forma artistica nella quale ha trovato il mezzo perfetto per esprimersi però è la recitazione. Ha all'attivo quattro spettacoli teatrali. Per il cinema, invece, ha preso parte a diversi cortometraggi. Per la tv spagnola, ha recitato nelle serie Princesa Rota, Orígenes di Fernando Corta, Operacion Crusoe di Fran Gonzalez e La Sonata del Silencio di Iñaki Peñafiel e Peris Romano. Nell'intervista rilasciata a Spy, Kikò Nalli ha anche parlato dell'attuale rapporto con Tina Cipollari. I due si sono separati sei mesi fa dopo oltre 12 anni di matrimonio. L'hair stylist ha spiegato che nonostante abbiano preso strade diverse, il rispetto e l'affetto tra loro è rimasto immutato.





"Abbiamo due caratteri forti - ha detto Nalli -, spesso ci siamo scontrati, ma c’è sempre stato un rispetto profondo. Certo, lei è come la vedete in tv, ha bisogno dello scontro e le ho tenuto testa per tanti anni, poi l’amore sfuma e rimane l’affetto per quella dolcezza iniziale del rapporto che ancora ricordo e il pensiero di avere avuto accanto una donna che è un vulcano di vita, con me o senza di me sarà ancora più forte". Infine, Kikò si è rifiutato di esprimersi su Gemma Galgani, acerrima nemica televisiva di Tina Cipollari. Ma al contrario, ha voluto dire la sua su Giorgio Manetti: "Tina con Giorgio? Il mio giudizio non sarebbe favorevole, per me lui non ha nessuna possibilità di stare con una donna come Tina. Per lei ci vuole uno con un carattere forte, che non sia ‘birichino', una persona seria che abbia un lavoro e che non faccia parte del mondo dello spettacolo".

Ti potrebbe interessare anche: “Dove va Gemma?!”. UeD: La furia di Tina. Maria De Filippi ha le idee molto chiare: “La Galgani se ne va”, ma per la Cipollari non è affatto una buona notizia. Quello che la aspetta è da ‘brivido’