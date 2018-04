Purtroppo le storie d'amore delle volte finiscono e anche le coppie che ci sembravano più affiatate si dicono addio. Abbiamo assistito a delle rotture clamorose, polemiche, rancorose, ma alla fine tutto si ricompone e ognuno trova la sua strada. Nella vita reale è così e anche per i personaggi dello spettacolo è così. Una delle ultime inaspettate rotture è stata quella tra Ludovica Frasca, la ex velina bruna di Striscia la Notizia e Luca Bizzarri. Adesso la bella mora ha trovato un nuovo amore e non si tratta di uno qualsiasi ma di un bellissimo campione. Sull'ultimo numero di Chi sono state pubblicate le foto che la immortalano assieme a Alex Rangheri, brillante stella della nazionale italiana di beach volley, ma che i due si frequentassero era storia nota già da tempo, ma di lui ancora non si sapeva moltissimo. Fatto sta che gli indizi erano più che evidenti. Su Instagram, infatti, lei si allena quotidianamente con le sue casacche e le sue canotte da gioco: è un amore che sembra attingere a piene mani dallo sport. (continua dopo la foto)

Alex Rangheri è nato a Pordenone il 18 giugno 1987 ed è un pallavolista e giocatore di beach volley. Ha partecipato alle Olimpiadi 2016 di Rio De Janeiro, in coppia con Adrian Carambula. Ha mosso i primi passi con il Cordenons, squadra del suo paese, poi è approdato alle giovanili della Sisley Treviso. Ha giocato in B con la Robur Ravenna e in A2 con la Marcegaglia Ravenna. Nel 2010 ha avuto una svolta, intraprendendo la carriera come giocatore di beach volley ma non ha lasciato la pallavolo, il suo primo amore, giocando ancora nella Sir Safety Perugia. Oggi però ha scelto definitivamente ed è solo un giocatore di beach volley: milita attualmente nella Pallavolo Loreto.





Ma se per Rangheri l'amore va alla grande purtroppo per lui non arrivano buone notizie dal punto di vista agonistico. Proprio il 18 aprile a Xiamen (Cina), Alex Rangheri e Marco Caminati hanno perso contro i polacchi Bryl/Fijalek perdendo per 2-0. Il primo set, più combattuto, è terminato 25-23 mentre nel secondo c'è stato un vero e proprio crollo mentale: 25-12. Alex Rangheri avrà modo di rincuorarsi e riprendersi proprio tra le braccia di Ludovica Frasca. Sembrava lontana la crisi con Luca Bizzarri ed invece sembra che tra i due la rottura sia stata proprio definitiva. Ludovica Frasca si sarebbe dedicata anima e corpo a questa nuova avventura: un amore "tra sportivi".

