Da quando è uscito dal carcere, Fabrizio Corona ha fatto sentire la sua voce in tutti i modi. Ad aiutarlo e sostenerlo in questi ultimi tempi c'è sempre stata lei, la sua donna: Silvia Provvedi. Lo ha aspettato, ha compreso la situazione e con determinazione e amore ha scelto di rimanere al suo fianco. Ma in queste ore pare che le cose tra i due si siano messe molto male e che di mezzo ci sia la tanto rimpianta ex Belen Rodriguez. Ultimamente i due ex si sono rivisti e ovviamente sono stati immortalati dai fotografi. Questa ragione sarebbe dietro all'ultima indiscrezione secondo la quale Silvia Provvedi avrebbe lasciato l’appartamento di Fabrizio Corona. A lanciare il gossip è stato poco fa Mattino 5. Dopo l’incontro segreto tra l’ex re dei paparazzi e Belen, la giovane avrebbe preso questa drammatica decisione. Ma secondo gli opinionisti presenti in studio, Silvia non sarebbe arrivata a questa scelta dopo l’incontro di Fabrizio con l’argentina, ma sotto ci potrebbe essere ben altro, dal momento che la cantante ha sempre dimostrato di agire con una certa assennatezza. (continua dopo la foto)

Infatti, la Provvedi ha aspettato per tutto questo tempo Corona, mentre si trovava in carcere. Dunque, una scelta del genere non potrebbe essere arrivata da un momento all’altro. È evidente che qualcosa tra loro non va, ma purtroppo sulla questione non c'è ancora nulla di certo. Infatti, al momento si tratta solo di un'indiscrezione e che ancora niente è stato confermato. Proprio per questo motivo Federica Panicucci ha tentato di mettersi in contatto con Silvia, senza però alcun risultato. La domanda che tutti si sono fatti è se la Provvedi ha evitato di rispondere alle domande (scomode) di Mattino 5 proprio perché la situazione con il suo compagno è diventata pesante.





In tutto ciò, e la cosa è abbastanza credibile, Belen proprio alla Panicucci ha spiegato che il suo incontro con Corona è stato di natura amichevole e tra di loro è rimasto un grande affetto. dopo la fine della loro storia. D'altra parte, la stessa Silvia qualche settimana fa ha dichiarato di non aver ancora detto di 'sì' alla proposta di matrimonio di Fabrizio, affermando di voler aspettare ancora un po'. Anche per questo motivo tutti sono indotti a pensare che ci sia qualcosa che non va, indipendentemente da Belen. I dubbi sono tanti, dal momento che fino a qualche giorno fa si erano mostrati felici e sorridenti durante il compleanno di Fabrizio.

Ti potrebbe interessare anche: “Ma sono loro!”. Fabrizio Corona e Belen Rodriguez di nuovo uno accanto all’altra. La bella argentina e il suo ex fidanzato sono stati beccati in un lussuoso albergo milanese. E il gossip già si scatena