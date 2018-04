Manca un mese preciso al matrimonio del secolo e non si fa che parlarne. Meghan Markle e il principe Harry convolano a nozze il 19 maggio e il fermento è alle stelle. Tra l’altro, per la casa reale, questo è un momento davvero magico: è in arrivo il terzo royal baby (che secondo quanto si è lasciato sfuggire Harry sarebbe un maschietto) entro il 30 aprile e, appunto, c’è questo matrimonio attesissimo. Nel frattempo, però, è arrivata anche una brutta notizia: domenica è morto Willow, l’ultimo corgi della regina. Secondo quanto una fonte vicina alla casa reale ha rivelato al Daily Mail, la regina è devastata per via della sua scomparsa. Pare che, nonostante abbia avuto oltre 30 corgie nella sua vita, Willow era quello che amava di più. A ogni modo, la regina deve farsi forza perché ora inizia un momento per lei molto importante… Torniamo al matrimonio. Tante le indiscrezioni trapelate finora riguardo l’abito della sposa (che non dovrà costare più di quello di Kate Middleton), riguardo la dieta che Meghan sta facendo seguire a Harry, riguardo gli invitati. Ora, però, spunta un’altra indiscrezione… Continua a leggere dopo la foto

E ha a che fare con ciò che Meghan e Harry faranno dopo il matrimonio. Ovvio, si tratta di una cosa da sogno. E su questo nessuno aveva dubbi. Sapete cosa faranno Harry e Meghan dopo il matrimonio? Una splendida luna di miele, come ogni coppia di sposini che si rispetti. Solo che il loro viaggio di nozze sarà reale… E vabbè… Dove andranno? Beh, si parla di luoghi da sogno. Luoghi a cui entrambi sono molto affezionati. Non c'è ancora nessuna conferma da parte degli interessati che fanno di tutto per mantenere il segreto, qualche informazione è trapelata. Su Travel and Leisure si parla di un viaggio di nozze in Namibia. Secondo una fonte vicina alla rivista, la coppia soggiornerebbe (probabilmente) al Hoanib Valley Camp a Kaokoland. Continua a leggere dopo le foto

Dormiranno "circondati da montagne, dune di sabbia e enormi distese di deserto". Da come viene descritto, il resort è "l'unica organizzazione al mondo legata alla protezione delle giraffe in Africa". Insomma, un posto esclusivo. E perché Meghan e Harry sarebbero legati alla Namibia? Beh, all’inizio della loro relazione era stati insieme in Botswana (che è lì vicino)… "Ci siamo accampati insieme, sotto le stelle: Meghan mi ha raggiunto per cinque giorni, siamo stati là fuori ed è stato assolutamente fantastico", aveva detto Harry dopo che la notizia ufficiale del fidanzamento era trapelata…

