È tornato in Italia da pochi giorni e già non si parla che di lui. Stefano De Martino ha dimostrato di essere la vera star dell’Isola dei famosi, tredicesima edizione. L’ex marito di Belen ha dimostrato di essere molto più de “l’ex marito di Belen”. Ha dimostrato di essere un uomo pieno di talento (già lo sapevamo ma relativamente al ballo), gentile, garbato, spontaneo, amorevole. È uno che si rende conto dei propri limiti e che non è mai eccessivo. Come inviato dell’Isola dei famosi se l’è cavata alla grande, soprattutto se si considera che per lui era la prima volta e che questa edizione è stata particolarmente piena di colpi di scena e polemiche. Nonostante ciò è stato criticato moltissimo. All’inizio per essere stato troppo impacciato, poi per non essere stato un bravo giudice e aver arbitrato male alcune prove che hanno agevolato alcuni concorrenti. Ma non si può piacere a tutti contemporaneamente e Stefano lo sa… Quando, durante l’ultima puntata dell’isola dei famosi è entrato in studio, il pubblico lo ha accolto con un’ovazione. A dimostrazione del fatto che è entrato nel cuore di tutti. Continua a leggere dopo la foto

Dopo 3 mesi di lontananza dall’Italia, Stefano De Martino ha potuto finalmente riabbracciare il piccolo Santiago del quale ha sentito un’enorme mancanza mentre era in Honduras. Ora, però, vuole recuperare il tempo perduto e si gode il figlioletto… Nel frattempo, però, circola un gossip davvero bomba che riguarda proprio l’ex marito di Belen. Pare che De Martino sia stato avvistato in compagnia di una donna… Gilda Ambrosio? No, zero. Una donna famosa, ovviamente. E avvenente. Che sia nata una nuova love story? Curiosi di sapere con chi è stato pizzicato De Martino dal settimanale Chi? Lei è un volto noto: bella, sensuale, giovane… Ha i capelli mori e si chiama Giorgia… Giorgia chi? Continua a leggere dopo le foto

Beh, Giorgia Gabriele, la ex fidanzata di Gianluca Vacchi. Ma sono fidanzati? In teoria lei sarebbe legata sentimentalmente a un altro uomo. Però Chi li ha pizzicati insieme. E il mondo del gossip si è insospettito… Come si legge nel giornale di Alfonso Signorini: “Rientrato dall’Honduras Stefano De Martino è corsa dal figlio ed ha trascorso una giornata con lui Poi hanno cenato in un ristorante e lì è comparsa a sorpresa l’ex di Vacchi”. Stando a quel che si legge su Chi, i due si sarebbero salutati affettuosamente e si sarebbero abbracciati con passione. Beh, è un po’ poco per dire se si tratti di amicizia o di qualcosa di più… Una cosa è sicura: i due insieme formerebbero davvero una bella coppia.

“Vai, Bianca, ora”. La gaffe “finale” di Stefano De Martino: sfuggita a molti spettatori, la clamorosa gaffe durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi. Striscia, ovviamente, non ha perdonato