La fine della storia d’amore tra Cristina Chiabotto e Fabio Fulco ha lasciato tutti di sasso. La coppia era insieme da ben 12 anni e sembravano inossidabili, ma non era così e alla fine i nodi sono venuto al pettine. L'ex miss Italia da principio aveva preferito mantenere un certo riserbo sulla cosa, ma dopo le dichiarazioni dell’attore napoletano, anche lei ha deciso di dire la sua. Un mese fa nel salotto di Verissimo ha aperto il suo cuore: “Sto vivendo una vera e propria rivoluzione e mi fa un effetto strano. Sono quei cambiamenti che nella vita prima o poi bisogna affrontare e questa volta è capitato a me”. Fulco ha spiegato il suo dolore: lui voleva una famiglia, lei no e questo ha reso inconciliabili le loro rispettive prospettive di vita. è stata Cristina a lasciarlo, ma non lo ha fatto con il cuore leggero. “Fabio è stato l’inizio in tutto. Ci siamo messi insieme che avevo 19 anni ed ero piccola. Oggi sono ancora giovane ma è successa in me una trasformazione come donna, un’evoluzione”. Così dopo questa fine struggente, la rivoluzione è arrivata nel cuore di Cristina che a quanto pare ha trovato un nuovo amore. (continua dopo la foto)

La bella torinese infatti è stata avvistata in compagni del manager Marco Roscio: cenetta a lume di candela, atteggiamenti molto intimi e insomma la conclusione è che sembra proprio che i due abbiano iniziato una relazione. Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini in edicola domani, l’ha sorpresa in un ristorante priprio assieme alla sua nuova fiamma. Quindi basta polemiche e sofferenze, la vita continua e per Cristina è arrivato il momento di uscire allo scoperto. Eperfarlo i due hanno scelto una location d incanto: Portofino. Tenerezze, abbracci, sguardi languidi e un bacio suggellano una cena romantica tra i due che, come svelato dal rotocalco diretto da Alfonso Signorini, condividono la stessa passione per la Juventus.





Entrambi torinesi, infatti, sono dei grandi tifosi della squadra bianco nera, ma non sarà stata solo questa caratteristica a far sì che il cuore della Chiabotto si aprisse ad un nuovo amore. Pertanto, tutto è bene, quel che finisce bene: dopo la fine della storia d’amore con Fabio Fulco, sembrava che Cristina Chiabotto non avesse alcuna intenzione di legarsi ad un altro uomo. Ma il tempo passa e le ferite si rimarginano. Ma chi è Marco Roscio? Personaggio sconosciuto al mondo dello spettacolo, è originario di Torino ed è il general manager di una cartiera. Roscio è anche un accanito tifoso della Juventus, così come Cristina, ed ha fatto parte della società per alcuni mesi nel 2008.

