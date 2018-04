Un botta e risposta senza esclusione di colpi. Al Bano e Loredana Lecciso si sono detti addio, ma la cosa continua a far parlare. In particolare una dichiarazione del cantate fatta al settimanale DiPiù ha lasciato tutti basiti. Infatti dall'intervista viene fuori che il leone di Cellino San Marco avrebbe attribuito all'ormai ex la causa del suo infarto. Questa affermazione ha molto ferito la showgirl che ha anche pubblicato un post di protesta su Instagram. Poi c'è stata anche l'intervista di Lory a Domenica Live e anche in quel caso la leccese si è mostrata particolarmente ferita dai comportamenti del padre dei suoi figli. Ma adesso arriva una nuova puntata della saga. Nell'ultima puntata di Pomeriggio 5, Monica Setta – amica di Albano e Loredana Lecciso – ha rivelato che in realtà quell'intervista non sarebbe del tutto vera, che le parole del cantante sarebbero state travisate. “Albano mi ha detto che una frase detta in un certo contesto può significare altro” ha spiegato la giornalista a Barbara D'Urso. Peccato però che sia poi intervenuto Sandro Mayer, direttore di DiPiù, e che abbia smentito in diretta tali affermazioni. (continua dopo la foto)

Il direttore del settimanale ha telefonato alla redazione di Pomeriggio 5 sostenendo che prima di andare in stampa Albano avrebbe letto tutta l’intervista e dato dunque il suo consenso. Quindi l’artista avrebbe davvero pronunciato quelle parole. Per il momento la questione resta poco chiara ma una cosa resta certa: l’addio tra Albano e Loredana è più che mai definitivo. “Ormai Loredana e io ci siamo lasciati, e io non voglio neanche sentirla al telefono, almeno adesso. Ma, se tra noi è finita, non è per Romina. Se n’è andata a dicembre, ha fatto la sua scelta”. Così si è espresso Al Bano su DiPiù. Poi ha anche spiegato i motivi della rottura, con la frase incriminata: “Io penso che il carattere mio e quello di Loredana siano incompatibili. Non solo: io penso che questa incompatibilità di carattere possa essere stata anche la causa del mio infarto. Ma, sia ben chiaro, non sto accusando Loredana!”. (continua dopo le foto)





Nel corso della malattia inoltre le cose si sono messe anche peggio: “Anche quando mi stavo riprendendo dall’infarto, Loredana ha fatto una cosa che mi ha dato molto fastidio: si è scattata una foto con me, convalescente, mentre ci davamo un bacio, e l’ha pubblicata su Internet. Ma io dico: Perché? È un fatto privato, non mostrarlo in giro”. Il cantante ha anche voluto chiamarsi fuori dall'attuale vita privata della ex: “Volete sapere se Loredana ha un altro? Dovete chiederlo a lei, non a me. Quanto a me, lo giuro sui miei figli: non c’è nessun’altra”. Ma anche dalle questioni in sospeso con la Power: “Loredana ha querelato Romina? Fatti loro".

