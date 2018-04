La saga sulla vita familiare di Al Bano non finisce mai. Con Loredana Lecciso è tutto finito e le recenti esternazioni del cantante sulla ex sono state molto pesanti: "Mi ha fatto venire l'infarto", avrebbe detto della madre dei suoi figli più piccoli. Ma adesso lei, dopo aver pubblicato un post su Instagram, intende replicare e come palcoscenico ha scelto Domenica Live. Nel salotto di Barbara D’Urso la showgirl non si è risparmiata e non sono mancate le frecciatine a Romina Power che, a detta di Loredana, sarebbe il terzo incomodo di questa ingarbugliata storia. “Romina ha oltrepassato il limite dell’ambito lavorativo. Ha fatto esternazioni che non c’entravano niente col lavoro. Sono stati lesi i miei sentimenti. E Albano non ha preso posizione, non ha badato al mio malessere”, ha confidato di fronte alle telecamere. La Lecciso non ha apprezzato l’ospitata di Albano e Romina a Ballando con le Stelle e le relative dichiarazioni dell’americana all'interno del programma di Milly Carlucci. “Mi ha dato fastidio. L’esibizione è stata prematura per il resto della famiglia. Non erano lì per cantare bensì per ballare. Si poteva aspettare qualche settimana”, ha spiegato la Lecciso. (continua dopo la foto)

Loredana non si sottrae alle sue responsabilità, ma non può tollerare la presenza così pesante dell'ex moglie: “Ho le mie colpe e le affronterò. Ma Romina è stata invadente”, ha assicurato Loredana Lecciso. Che a proposito della foto scattata in ospedale con Albano dopo l’infarto ha chiarito: “Il selfie è stato fatto prima che Albano posasse per un servizio fotografico per una rivista. Mi dispiace se l’ho offeso, non sapevo di procurare un così grande dolore”. La Lecciso ha aggiunto: “In quell’occasione io sono stata la moglie a tutti gli effetti. Albano ha detto che sono stata io la causa del suo infarto? Ho sentito che ha rettificato, molto probabilmente si è espresso male”. Loredana non ha inoltre apprezzato l’ultimo post su Instagram di Romina. (continua dopo le foto)





Nel post incriminato la Power invita i giornalisti e chi lavora in tv a prestare attenzione alla salute precaria di Albano. “Prima vanno a ballare insieme in un programma tv e poi si lamentano?” ha osservato la leccese. E quando la padrona di casa ha mostrato gli attacchi pubblici tra Albano e Romina dopo il divorzio, la Lecciso ha rincarato la dose: “Hai detto le peggio cose in una tv pubblica e ora lo vuoi difendere? Stride tutto… anche se mi fa piacere che Romina sia rinsavita”, ha detto Loredana. Che ha però sottolineato che la relazione con Albano Carrisi è definitivamente chiusa. Poi, la "sorpresa", sottolineata dalla stessa D'Urso, la Lecciso, riferendosi ad Al Bano e Romina, parla di nuova relazione sentimentale. "Certe cose vanno arginate per rispetto in questa fase - afferma Loredana Lecciso - Io ho dei figli adolescenti da tutelare. Voglio solo il bene di Al Bano, non voglio ostacolare la sua felicità, chiedo solo che i miei figli vivano in una dimensione di serenità". E ancora: "Tutto si può fare ma senza prepotenza. Il conto arriva per tutti, sempre. Il personaggio può agire in un certo modo, la persona ha altri doveri". "Ormai è finita. Spero che riusciremo a mantenere un buon rapporto per i nostri figli”, ha concluso.

Ti potrebbe interessare anche: “L’infarto? Colpa sua”. Al Bano: la rivelazione. Mesi difficili per il leone di Cellino San Marco: i problemi di salute e il triangolo con Romina Power e Loredana Lecciso non gli hanno dato tregua. Ma adesso viene fuori un verità terribile (e scomoda)