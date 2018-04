Triste momento, questo, per Barbara D'Urso. La regina del pomeriggio di Canale 5 è straziata dal dolore per la perdita di una sua cara amica. Un volto noto che anche noi, nel corso degli anni abbiamo amato e seguito con passione. Stiamo naturalmente parlando della scomparsa di Isabella Biagini: l'attrice si è spenta a 74 anni, a Roma. È morta dopo un lungo periodo in cui di lei non si sapeva nulla, tanto che Barbara D'Urso nelle sue trasmissioni aveva lanciato diversi appelli per scoprire dove si trovasse. E proprio la D'Urso, ha voluto ricordare la Biagini con un toccante post su Instagram. "È rarissimo nella vita incontrare donne come te: autoironiche, pungenti, intelligenti, guerriere. Sei nata artista e lo sei stata per tutta la vita. Mi chiamavi Barbarà... E dicevi che mi guardavi in tv mentre stiravi...", scrive la D'Urso. E ancora: "Ora abbraccerai la tua amatissima figlia Monica.... Buon viaggio Isabella!". Barbarella inoltre nella puntata di Domenica Live ha voluto ricordare ancora una volta la sua amica, prima con parole cariche di commozione e poi con un servizio ad hoc per lei. (Continua a leggere dopo la foto)

Isabella Biagini, nata Concetta Biagini, si è spenta a 74 anni nella mattinata di sabato 14 aprile nella clinica Antea Hospice al Santa Maria delle Pietà a Roma, dove era ricoverata da un mese per cure palliative. La Biagini aveva avuto un'ischemia lo scorso novembre e da allora si erano perse le sue tracce. Nata nel 1943 a Roma, aveva esordito nel 1955 con una piccola parte nel film "Le amiche" di Michelangelo Antonioni. Dunque il passaggio alla televisione, con ruoli comici e da svampita in tanti varietà degli anni Sessanta e Settanta; poi la partecipazione a diverse commedie all'italiana da "Amore all'italiana" di Steno a "Boccaccio" di Bruno Corbucci, e commedie musicali da "Non cantare, spara" (1968) con il Quartetto Cetra a "Bambole, non c'è una lira" (1978) e "C'era una volta Roma" (1979). (Continua a leggere dopo le foto)

Ironica e dissacrante, la Biagini aveva un talento anche come imitatrice: indimenticabile la sua rappresentazione di Mina. Segnata da una vita sentimentale difficile e da due matrimoni falliti, ha avuto una figlia Monica, morta nel 1998. Nel 2016 aveva rivelato di versare in pessime condizioni economiche, tanto che disse anche di voler morire. In quel caso intervenne proprio Barbara D'Urso per aiutarla.

Ti potrebbe interessare anche: "Anche il super vip nella Casa". Grande Fratello, sganciata la ‘bomba’ a pochissimo dal via. “Ha rinunciato ad altri programmi per l’amicizia con Barbara D’Urso”