La storia d’amore tra Loredana Lecciso e Al Bano ha lasciato tutti senza parole. Quella presenza ingombrante di Romina Power sembrava aver messo fine al loro rapporto che nel corso del tempo, nonostante la nascita di due bambini, è stato sempre traballante. Le ultime vicende, poi, hanno creato molta confusione, ma alla fine si era capito che quella relazione era arrivata al capolinea. Tutti pensavano che fosse finita qui, ma invece nuovi colpi di scena sono alle porte. In particolare l’ultimo post su Instagram di Lory ha fatto sollevare qualche sopracciglio. La showgirl ha infatti pubblicato un’immagine che ritrae l’ultima copertina di DiPiù in cui si vedono gli ex coniugi insieme durante un performance. E fino a qui nulla di strano. Quello che colpisce sono le frasi sovrimpresse che attirano moltissimo l’attenzione, si tratta di alcune dichiarazioni che sarebbero state rilasciate dal cantante pugliese che hanno, come era prevedibile, molto ferito la sua ormai ex. La Lecciso non si è potuta esimere dal commentare la cosa, sebbene abbia scelto di usare toni moderati. (continua dopo la foto)

La frase, che se vera è decisamente forte, racchiude in sé il senso del rapporto tra Al Bano e Loredana: “È la mia storia con Loredana Lecciso che mi ha fatto venire l’infarto”. Queste parole avrebbero fatto tremare i polsi a chiunque e come è facilmente immaginabile anche la diretta interessata ha accusato il colpo. Sul suo profilo a fianco alla foto incriminata, ha scritto: “Mi è stato insegnato che il bene che si fa deve essere dimenticato, anche quando non viene riconosciuto e, al contrario, viene tradito. Oggi mi sembra il più prezioso degli insegnamenti”. Non ha voluto aggiungere altro e le sue sembrano proprio le parole di una donna molto ferita. Probabilmente per spiegare quello che hanno suscitato in lei le parole del padre dei suoi figli bisognerà aspettare un’intervista, magari televisiva.





E la cosa potrebbe accadere molto prima di quanto pensiamo, stando alle ultime allusioni di Barbara D’Urso la Lecciso potrebbe essere sua ospite nel corso della prossima puntata di Domenica Live. A questo punto di questo amore resta solo il rancore e la polemica. Chi pensava in un riavvicinamento a questo punto dovrà ricredersi. Ma il momento pubblico, per ora, di maggiore tensione, l’ex coppia lo ha avuto durante la diretta tv di Storie Italiane, infatti, in cui telefonicamente se ne sono dette quattro. Insomma la cosa non è certo andata a finire a tarallucci e vino e se inizialmente Loredana e Albano avevano scelto di mantenere un profilo basso adesso volano gli stracci.

