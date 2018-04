Il terzo royal baby è ormai vicinissimo manca davvero poco al parto di Kate. Non sappiamo quale dovrebbe essere la data presunta del parto perché non è mai stato detto, quel che è certo è che entro il 30 aprile il pargolo sarà nato. Non si sa neanche se sarà maschio o femmina perché Kate e William hanno deciso di mantenere il segreto… Intanto, alla Lingo Wing, cioè l’area privata dell’ospedale dove Kate Middleton partorirà – il St. Mary’s Hospital di Pudding – c’è un gran movimento ultimamente. Ecco cosa è che fa pensare che ormai siamo davvero vicini. I cancelli sono stati ridipinti, i controlli sono aumentati in modo esponenziale, sono stati affissi dei divieti di parcheggio e anche i fan della coppia reale hanno iniziato a stazionare fuori dall’ospedale… Il royal baby – questo si sa già - sarà quinto in linea di successione al trono, dopo Carlo, William, George e Charlotte. Perché sì, la principessa non scalerà di una posizione, nemmeno se quello in arrivo dovesse essere un maschio. Tutto per via del Crown Act del 2013. In questo caso, entrerebbe ufficialmente nella storia. Perché prima non era mai successo. Continua a leggere dopo la foto

A ogni modo, se il sesso del nascituro sembrava essere un mistero, la dichiarazione del principe William delle ultime ore sta alimentando il gossip. La frase del duca di Cambridge fa infatti pensare che in arrivo ci sia un principino. È successo durante l’ultima partita dell’Aston Villa, la squadra del cuore di William. All’inizio nessuno aveva dato troppo peso alla cosa, ma poi c’è stata un’inversione di tendenza che ha spostato di nuovo l’attenzione sulla nascita del terzogenito di William e Kate (tutti gli occhi, ormai, sono per il matrimonio di Meghan e Harry). Comunque. Parlando del giocatore Jack Grealish, che ha segnato il gol che ha portato alla vittoria dell’Ashton Villa, William avrebbe detto: “Insisto sul fatto che il bambino si chiami Jack”.

E poi, rendendosi conto di ciò che avrebbe creato quella dichiarazione, avrebbe aggiunto “O Jackie”. Probabilmente è solo un fraintendimento, ma gli inglesi hanno dato a quella frase una grossa importanza… Eppure il nome non era tra quelli considerati “papabili”. Gli scommettitori, nel caso di un maschio, danno Arthur ed Henry 10/1. Se fosse femmina, secondo loro – 3/1 – si chiamerà Mary. Sarà davvero un maschietto? O sarà una femminuccia come si vocifera da tempo? Non resta che aspettare qualche giorno per scoprirlo. Intanto già ci immaginiamo la faccia di George qualora gli dovesse arrivare un fratellino…

