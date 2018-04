Chiara Ferragni e Fedez, ma il matrimonio? La coppia più social che ci sia ha da poco dato il benvenuto al piccolo Leone, il primo figlio venuto al mondo lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà. Da quel giorno, complice anche la gioia di essere diventati genitori, testimoniata dalla miriade di foto e video per presentare ai follower (parliamo di milioni tra tutti e due) il nuovo arrivato, le nozze tra la fashion blogger italiana più famosa nel mondo e il rapper idolo dei giovanissimi sono passate in secondo piano. Tutti concentrati su Leone adesso che, non è un mistero, è ormai una star dei social, nonostante non abbia nemmeno un mese. Quindi i rumor sul matrimonio, che si preannunciava l'evento più glamour dell'anno, hanno subito una battuta d'arresto. Finora, però. È il settimanale Oggi a svelare tutto in esclusiva: e data e la location. Non solo. La rivista ha anche pubblicato le foto del primo sopralluogo che Chiara Ferragni ha effettuato sul posto con le sue amiche e la mamma, poco prima di partire per gli Stati Uniti per la nascita di Leone. (Continua dopo la foto)

Insomma, le nozze tanto attese si celebreranno a Noto, in Sicilia, il prossimo 31 agosto, sostiene Oggi. Che aggiunge poi qualche altro dettaglio, oltre a diffondere scatti in loco, compreso quello 'di gruppo', in cui la bella Chiara posa con la mamma, Marina Di Guardo, e le amiche del cuore (e collaboratrici) Martina Maccherone e Michela Gombacci. Le foto sono state scattate a dicembre scorso, durante il mini-tour alla ricerca della location perfetta. La scelta, sostiene sempre il settimanale, non sarebbe stata casuale: mamma Marina ha origini siciliane, anche se la sua vita e quella delle sue tre figlie è sempre stata tra Cremona e Milano e ora anche a Los Angeles, dove Chiara ha comprato casa e ha partorito. (Continua dopo le foto)

La proposta di nozze, all'Arena di Verona, è stata perfetta e così Chiara vuole anche il suo matrimonio, aggiunge il settimanale. La Ferragni, si legge, avrebbe già trovato anche chi si occuperà dell'organizzazione. Sempre prima di fare i bagagli e raggiungere la California, il buen retiro scelto per gli ultimi mesi di gravidanza e il parto, è andata a far visita a Vincenzo Dascanio, noto designer di eventi ed esperto di matrimoni vip, con cui avrebbe intavolato una trattativa sul costo dell’operazione. Altro che in secondo piano, allora, il matrimonio, che sicuramente sarà super glamour, verrà celebrato fra pochi mesi.

