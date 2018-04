Sabrina Ferilli è pronta a tornare in tv. Dal 19 aprile prossimo, in seconda serata su Rai3, debutta il nuovo programma "Storie del genere" condotto dall'attrice romana e diretto da Giampaolo Marconato. La trasmissione affronterà il tema della transessualità, raccontando le storie quotidiane di persone che hanno cambiato sesso. Sette, in totale, le puntate in cui la Ferilli condividerà con il pubblico queste realtà, storie di esseri umani che chiedono accoglienza e rispetto, come recita il promo del programma pubblicato sulla pagina Facebook ufficiale del terzo canale della tv di Stato. Nel corso del programma, Sabrina Ferilli sarà affiancata da una squadra di psicologi che illustrerà e documenterà il difficile e delicato percorso di transizione. Verrà anche spiegato il lavoro di un particolare servizio che si svolge all'ospedale San Camillo di Roma, il Saifip (servizio di adeguamento tra identità fisica e identità psichica). Ancora, verrà approfondita la disforia di genere, termine usato per indicare le persone che sentono di appartenere al sesso opposto a quello biologico di nascita, e spiegati gli acronimi "FtM" (persona che transita dal sesso femminile a quello maschile) e "MtF" (al contrario, dal sesso maschile a quello femminile). (Continua dopo la foto)

Prima di incominciare questa nuova avventura televisiva, la Sabrina nazionale si è concessa un weekend di coppia all'insegna del relax e della remise en forme, anche se a giudicare dalle foto pubblicate in esclusiva sul settimanale Chi e rilanciate anche da TgCom, l'attrice non ne ha proprio bisogno. La cornice del fine settimana trascorso con il marito, l'ad Flavio Cattaneo, è una spa del Senese dove la Ferilli, 53 anni (spegnerà 54 candeline il prossimo 28 giugno, ndr), sfoggia un fisico niente male. Anzi, è proprio una bomba sexy in bikini, come testimoniano gli scatti 'rubati' e poi apparsi sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. (Continua dopo le foto)

Alle terme, in Toscana, Sabrina e Flavio si rigenerano tra bagni e coccole e, oltre al personale e alle curve strepitosi di Sabrina, si nota una grande complicità. L'attrice e l'ad sono sposati da sette anni, ma stanno insieme dal 2005. Sono una coppia molto riservata, non amano la vita mondana e per staccare e rilassarsi si rifugiano tra Pienza e Montalcino, lontana dal gossip e dai riflettori. In città, invece, si tengono in forma con lunghe passeggiate e sedute in palestra. Non c'è che dire: Sabrina Ferilli, 53 anni e in bikini rosso fiorato, è davvero in formissima. Sfoggia fisico e curve esplosive che farebbero invidia a molte sue colleghe, anche parecchio più giovani.

