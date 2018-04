In questi ultimi giorni non si parla d’altro che della presunta crisi amorosa tra Michelle Hunzkier e Tomaso Trussardi. Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una crisi aspra, nera, quasi definitiva, tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione "a mezzo Instagram" della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha "cinguettato": "Buon compleanno vita mia... Ti amo". Con tanto di foto dei due piccioncini innamorati. Insomma, con un romantico post, Michelle avrebbe messo a tacere le presunte malelingue che l'avrebbero descritta a un passo dalla separazione. Crisi scampata, dunque? Staremo a vedere. Nel frattempo però, crisi o meno di Michelle, l’ex marito sembra stare su un’altra barca. Parliamo di Eros Ramazzotti che in questi giorni è nel bel mezzo di una romantica vacanza insieme alla sua adorata Marica Pellegrinelli. Marito e moglie sono infatti partiti alla volta di Dubai per un break sotto al sole assieme ai due figli, Raffaella Maria, 6 anni e Gabrio Tullio, 3, che gioca divertito con papà Eros. (Continua dopo la foto)

La coppia è stata fotografata da “Diva e donna” e sembra proprio che Marica sfoggi un pancino sospetto: secondo la rivista sarebbe in attesa del terzo figlio, proprio alle porte del suo trentesimo compleanno che festeggerà a maggio. La moglie di Eros Ramazzotti pizzicata dal solito paparazzo, insieme al marito e ai due figli Raffaela Maria e Gabrio Tullio mostra un leggero pancino sotto la maglietta: Marica Pellegrinelli e Eros Ramazzotti puntano ad allargare la famiglia? Almeno così sembra a vedere le foto che li ritraggono al parco felici con i due figli. Le foto di Diva e Donna sottolineano il pancino sospetto della modella… sotto la maglietta bianca spunta un piccolo rigonfiamento. Che ci sia davvero un terzo bebè in arrivo? (Continua dopo le foto)

Eros e Marica, nel frattempo, sono più innamorati che mai (“Mi ha dato una botta” aveva dichiarato lui dal palco dell’Ariston a Sanremo. E anche a spulciare il profilo Instagram della modella non si trovano ulteriori indizi. Ma anche incinta di Gabrio Tullio, Marica aveva camuffato bene l’inizio della gravidanza. I rumors ci sono, non resta che aspettare per vedere se il pancino cresce. Nel frattempo non ci resta che mandare un grosso in bocca al lupo alla neo mamma (nel caso lo fosse, ndr) e al papà e sperare finalmente nell’arrivo di un altro maschietto.

