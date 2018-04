Lo abbiamo letto ovunque e la sua mamma e il suo papà non ne hanno fatto mistero, sebbene da due diverse parti del globo: Santiago De Martino ha compiuto 5 anni. Per festeggiarlo a dovere Belen ha organizzato una festicciola con i fiocchi, mentre papà Stefano in Honduras lo salutava con la morte nel cuore. Ma insomma in Italia la musica per Santi è stata ben diversa e visti i festeggiamenti, si direbbe quasi che per lui ‘tutto il resto è noia’. Il bambino ha festeggiato come qualsiasi altro suo coetaneo (solo che lui è un po’ più ricco), insieme alla famiglia e agli amichetti. Ovviamente erano presenti anche diversi paparazzi che non si sono persi l’evento e che soprattutto non hanno mancato l’occasione per vedere la showgirl argentina in un momento della sua vita privata. La cosa che non poteva proprio passare inosservata è il look scelto dalla Rodriguez per l’occasione. Insomma una mise che non tutti definirebbero sobria e che soprattutto quasi nessuna mamma di un cinquenne adotterebbe per la festicciola del proprio bambino. (continua dopo la foto)

Se Santiago è un bombo come gli altri, Belen non è affatto una mamma comune. Il suo outfit alla festa di Santi era assolutamente glamour e decisamente sexy. La Rodriguez è apparsa più in forma che mai alla festa del figlioletto. Nonostante si trattasse di un semplice party per bambini, ha deciso di mettere in mostra tutta la sua innata sensualità e ha indossato un abito nero a maniche lunghe decorato con dei fiori con una gonna cortissima che rivelava le gambe lunghe e snelle. Per completare il tutto, ha scelto delle calze velate, dei décolleté di vernice nera con il tacco a spillo e ha tenuto i capelli sciolti e lisci. Insomma non proprio una campionessa di sobrietà. (continua dopo le foto)



Ma non è stata da meno l’adorata zietta. Anche Cecilia era presente, ma d’altra parte il clan è unitissimo e questo era un appuntamento importante. Anche Chechu per l’occasione indossava un minidress nero con calze velate e stivaletti. Capelli raccolti in una coda bassa e grandi orecchini. Sicuramente più in versione under statement nonna veronica Cozzani che per la festicciola ha preferito indossare un completo nero morbido, senza strafare. Le tre donne di casa Rodriguez però una cosa l’hanno dimostrata: sono molto belle, unite e innamorate del piccolo festeggiato.

