Ogni storia d’amore che finisce è un dispiacere, soprattutto se la cosa non avviene di comune accordo e uno dei due ci resta buggerato. Questo è proprio quello che è accaduto ad Andrea presti che è stato scaricato da Claudia Gerini suo mal grado. Il giovane modello aveva raccontato di essere stato scaricato senza nessuna avvisaglia e che la cosa lo aveva sconvolto. L’attrice non aveva mai commentato la cosa, ma dal canto suo aveva fatto di tutto per essere corretta, raggiungendo il suo uomo che era fuori per lavoro per dirgli che tra loro era tutto finito. Ora a distanza di qualche settimana vengono fuori gli altarini. A stappare il vaso di Pandora è stato il settimanale Novella 2000 che ha mostrato delle inequivocabili foto che ritraggono Claudia in dolce compagnia. Lui è l’ex calciatore Giancarlo Pantano con cui l’ex di Preti si scambia tenere effusioni. Ora quest’ultimo ha deciso (sempre perché non riesce ad avere in conto la sua privacy) di commentare la cosa in un post oscuro, ma chiaro, su Facebook: “Le bugie hanno le gambe corte. Il rispetto prima di tutto, ma alcune persone non sanno nemmeno cosa sia. Il tempo rivela le persone. Io ricomincio da me”. (continua dopo la foto)

Insomma, ancora una volta il modello conferma di esserci rimasto malissimo. Inoltre Giancarlo Pantano non è neanche un volto nuovo. L’uomo, ex calciatore, è stato per qualche tempo compagno di Alessandra Pierelli, la corteggiatrice di Uomini e Donne più amata nella storia del programma di Queen Mary. I due furono paparazzati durante una passeggiata e fotografati mentre si scambiavano sorrisi divertiti. Ma a Preti a quanto pare piace affidare le sue vicende personali alla stampa. Intervistato dall’Adnkronos, il modello ha raccontato che quella storia d’amore, durata oltre un anno, era arrivata al capolinea: “Nella vita tutto finisce. Dopo un anno ci siamo resi conto, con Claudia, che il nostro rapporto si era definitivamente consumato. So bene che nulla è eterno, ma so altrettanto bene che tutto ciò che di bello c’è stato in questo trascorso insieme sarà un ricordo piacevole che mi accompagnerà per il resto dell’esistenza”. (continua dopo le foto)





In quell’occasione, Preti smentì di avere rilasciato una precedente intervista a proposito della separazione da Claudia. Era stata pubblicata da Chi, infatti, una dichiarazione attribuita proprio all’attore che raccontava sconvolto la fine della sua storia d’amore con Claudia: “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così. Mi ha raggiunto sul set del film che stavo girando in Puglia. Mi ha detto che non si sentiva più innamorata, che era in crisi esistenziale. Cazzate. Avevamo costruito un rapporto che andava oltre. Ho conosciuto le sue figlie che umanamente mi mancano. Non lo so. Non so più nulla. Ma qualcosa non torna. Sono giorni che piango e non so da dove partire. Io non ci credo. Che cosa vuol dire ‘ho una crisi esistenziale’? La donna che amo io, Claudia, sa perfettamente quello che vuole, quando vuole. Mi sembra, purtroppo, una scusante per non voler ammettere altro, per non volermi dire in faccia che c’è qualcosa che si nasconde dietro questo sfogo. E io sono qui a stare male davvero. E davvero per amore. Avevo messo tutto da parte. Io ho puntato sul nostro amore, sulla nostra storia e mi mancano da morire anche le sue figlie, le nostre discussioni, fare l’amore con lei. Mi manca tutto”. Andrea poi ha smentito di avere mai pronunciato quelle parole.

Ti potrebbe interessare anche: “Mi ha mollato”. Claudia Gerini-Andrea Preti, è finita (malissimo). Una doccia fredda. Poi rabbia e incredulità: “Neanche il peggiore degli esseri umani si lascia così”