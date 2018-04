Dopo il botta e risposta tra Al Bano e Loredana Lecciso a colpi di telefonate a Storie Italiane, la trasmissione in onda su RaiUno condotta da Eleonora Daniele, l'ex compagna del cantante di Cellino San Marco torna a parlare della rottura. Il cantante aveva telefonato mentre in studio la conduttrice e i suoi ospiti stavano commentando la performance di Al Bano e Romina Power a Ballando con le stelle. "Io e Loredana Lecciso ci siamo lasciati. È lei che se n'è andata, Romina non c'entra - aveva detto Albano -. La signora Loredana, che rispetto tantissimo, se n'è andata, nel mese di dicembre, per fatti suoi, e lei lo sa bene, scaricando su di me il fatto che se n'è andata via per Romina. Non è vero!. L'ambiguità non mi appartiene". E aveva poi chiesto "chiarezza" alla Lecciso. Successivamente era stata Loredana a chiamare in diretta: "Io posso solo dire che voglio un gran bene a quest'uomo, in questa fase così delicata della sua vita ancora di più". Al Bano aveva richiamato Eleonora Daniele per dire: "Loredana sa bene quello che ha fatto e io so bene quello che lei ha fatto...''. (Continua a leggere dopo la foto)

''Se il silenzio imperasse su questa storia sarebbe il bene di molti. Io e lei - aveva detto il cantante di Cellino San Marco - ci siamo lasciati, al punto che non voglio nemmeno sentirla al telefono per questo periodo. Il tempo sarà galantuomo, vedremo... Io ho 75 anni e il resto della mia vita lo voglio vivere serenamente". Adesso è la Lecciso a tornare sull'argomento. Intervistata da Chi, l'ex compagna di Al Bano ha svelato la sua verità: ''Dovevo fare un piccolo intervento già programmato e sono partita con due trolley per andare a Pavia da mio fratello. Su quella partenza, però, si sono creati dei malintesi, e così sono rimasta lì'', ha spiegato la Lecciso al settimanale diretto da Alfonso Signornini. (Continua a leggere dopo le foto)

''Ho mandato i miei figli con i nonni a Cellino per trascorrere il Natale con Al Bano, - ha raccontato ancora Loredana - ma ho preferito restare sola a riflettere. Non ero nella condizione psicologica di stare lì. Non ho mai detto di essermene andata per colpa di Romina, ma di sicuro la sua presenza non ha aiutato. Sfido qualsiasi donna ad accettare la presenza di un’ex moglie così nella sua vita. Non mi sono mai opposta al fatto che Al Bano e Romina tornassero a lavorare insieme, ma mi ha dato fastidio quando lei ha superato certi limiti. Non è piacevole per i miei figli sentire in tv (seppure ironicamente) Romina che dice di essere innamorata di Albano, secondo me lancia un messaggio sbagliato'', ha concluso l'ex compagna di Al Bano criticando apertamente le parole della Power.

