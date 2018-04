Resterà sempre una delle corteggiatrici più amate dai telespettatori di 'Uomini e Donne'. Il suo percorso all’interno dello studio del Trono Classico aveva appassionato tutto il pubblico, o quasi. La sua storia d’amore con l’ex tronista Amedeo Andreozzi aveva lasciato sognare i fan ad occhi aperti. In ogni caso, le cose non sono andate per il meglio. Dopo aver messo alla prova la loro relazione a Temptation Island, le cose sono andate a rompersi pian piano con il passare del tempo. Entrambi hanno voltato pagina da ormai svariato tempo e ogni tanto tornano al centro dell’attenzione. Se il bel napoletano ha ritrovato l’amore da ormai diversi mesi, lo stesso non è stato per l’ex corteggiatrice. Alessia Messina, bellissima, non sembra aver avuto alcuna relazione seria fino ad oggi. Ma adesso sembra davvero cambiato tutto. (Continua a leggere dopo la foto)

Dopo tanto tempo, i fan di Alessia possono tornare a gioire per la loro beniamina. L’ex di Amedeo Andreozzi ha ritrovato l’amore e la serenità al fianco di un bellissimo e giovane uomo. Ad ufficializzare il tutto è la diretta interessata. La Messina ha infatti lasciato a bocca aperta i suoi followers con una particolare fotografia. Con l’eleganza e la spontaneità che l’hanno sempre contraddistinta, la giovane siciliana ha presentato a tutti la sua nuova fiamma. Lo scatto apparso sul profilo Instagram dell’ex corteggiatrice è stato accompagnato da un’inconfondibile frase: "L’amore è tutto: è tutto ciò che so dell’amore". (Continua a leggere dopo le foto)

Alessia e Amedeo non appaiono in tv dai tempi di Uomini e Donne e Temptation Island. In ogni caso, i fan dell’ex coppia hanno continuano a seguirli sui social e a sostenerli per ogni loro scelta. Da quando hanno comunicato la loro rottura, i due sembrano anche aver messo da parte i rancori, tant’è che hanno anche avuto modo di incontrarsi al matrimonio di due loro amici, Alessandra e Emanuele. E alla fine, anche la Messina torna ad essere super innamorata.

