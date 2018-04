Brad Pitt e Angelina Jolie, le ultime indiscrezioni li davano così: lui in astinenza da sesso, lei con una nuova fiamma. Separati da settembre 2016, in questi mesi gossip hanno travolto i due divi. Brad, si mormorava qualche settimana fa, avrebbe detto addio alla compagnia femminile per un po'. Il termine finale del fioretto è il 18 dicembre prossimo e la data non sarebbe affatto casuale. Quel giorno l’ex marito di Angelina spegnerà 55 candeline. Motivo di questa decisione? "Brad si sta davvero mettendo in regola - ha rivelato una fonte informata al Sun - Si sta preparando, sta mangiando in modo sano e ha eliminato gli alcolici. È stato in coppia per quasi tutta la sua intera vita adulta. Ora che è single, sta facendo cose che in precedenza non era in grado di fare". Angie, invece, frequenterebbe Garrett Hedlund, 33 anni e anche lui attore, sostiene la testata Radar Online. Hedlund è noto per aver iniziato a lavorare fin da giovanissimo a grosse produzioni. Quando era ancora un ragazzo, il regista Wolfgang Petersen lo aveva arruolato nel ruolo di Patroclo per il film Troy. Nel 2006 era stato Murtagh in Eragon, per poi ritagliarsi un ruolo da protagonista in Tron Legacy. Ha avuto una relazione lunga 4 anni con la collega Kirsten Durst. (Continua dopo la foto)

Garrett e Angelina avevano incrociato per la prima volta le rispettive strade nel 2014, sul set del film Unbroken. Ora, come riportato da Radar Online, "hanno iniziato a scambiarsi email e poi sono passati ai messaggi per arrivare a un incontro a cena. È Garrett che sta facendo tutte le mosse! Da parte sua Angelina è incredibilmente lusingata e si sta godendo le attenzioni di Garrett". Il nuovo gossip, invece, riguarda Brad Pitt. Secondo quanto racconta Page Six Tv, l'attore, appassionato da sempre di arte ed architettura, avrebbe incontrato la professoressa del Mit (Massachusetts Institute of Technology) Neri Oxman. Quarantadue anni, occhi verde smeraldo e una cascata di riccioli neri, la Oxman è una designer e architetto conosciuto in tutto il mondo, e nel Media Lab del centro di ricerca di Cambridge studia i nuovi modi di interazione tra le tecnologie di produzione digitale e il mondo biologico. (Continua dopo le foto)

I suoi lavori, molti dei quali esposti in musei prestigiosi come al Moma di New York e al Centre Pompidou di Parigi, sono all'avanguardia e uniscono design, ingegneria e biologia. The Silk Pavillion, una cupola composta da 6500 bachi da seta vivi posizionati su un braccio robotico a simboleggiare la fusione perfetta fra uomo e natura, è senza dubbio la sua opera più famosa. L'ha realizzata nel 2003. Una bella donna e anche affermata, Neri. Ma non si può certo fare a meno di notare una certa somiglianza con Angie... Anzi, a guardarle vicine, una somiglianza impressionante! Per ora quella fra Brad e Neri viene definita "un'amicizia professionale", ma a dar retta a Page Six, l'attore e l'architetto e artista starebbero passando "parecchio tempo insieme".

