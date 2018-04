"Corona? Non lo voglio più. Fabrizio è un personaggio anche quando si pente, non c'è niente di autentico in lui''. Non è un bel periodo per l'ex re dei paparazzi, che si trova in una delicata posizione costantemente monitorata dalla magistratura di sorveglianza, visto che è in affidamento terapeutico dal 21 febbraio scorso, quando ha potuto lasciare il carcere di San Vittore. Un paio di giorni fa il fotografo è finito sui giornali a causa di un video diffuso in rete in cui veniva ripreso durante una discussione accesa con una persona, pare un suo ex collaboratore, accusato proprio da Corona di avergli rubato l'orologio. Ora è l'ex tutore don Mazzi a criticare il futuro marito di Silvia Provvedi. ''Lui e Lele Mora mi hanno fatto perdere tempo. Fabrizio ero convinto di portarmelo a casa, ma si sente la divinità di se stesso'', ha racconto al Corriere della Sera il sacerdote fondatore della comunità Exodus che ha accolto l'ex fotografo dei vip quando è stato affidato ai servizi sociali. Già in passato il prete aveva detto di essere rimasto deluso dal comportamento dell'ex re dei paparazzi. (Continua a leggere dopo la foto)

"Abbiamo tenuto Fabrizio in comunità per sei mesi, abbiamo fatto di tutto perché non ritornasse in carcere, ma è sempre vittima del suo personaggio". Neanche un mese fa, per esempio, la misura (affidamento terapeutico) era stata messa a rischio da un video postato su Facebook. La procura generale aveva chiesto la revoca dell'affidamento, mentre il giudice lo aveva perdonato invitandolo, però, a rispettare i divieti (tra cui, appunto, quello dell'utilizzo dei social). Nel 1984 Don Mazzi ha fondato Exodus, una comunità che oggi conta 40 sedi e si dedica al recupero di tossici, prostitute e criminali. L'88enne ha traccia un bilancio della sua opera e ricorda alcuni degli ospiti conosciuti nel corso della sua attività. (Continua a leggere dopo le foto)

''Pietro Maso, era una bestia e non è cambiato per niente. Invece, Milena De Giambattista, una delle ragazze che uccisero la suora in Valchiavenna, è cambiata molto. Le donne cambiano di più, - ha raccontato il sacerdote 88enne - hanno più sensibilità, risorse, presa. Erika De Nardo? Le sono stato accanto per dieci anni e non so ancora chi sia. Tutte le volte che abbiamo affrontato il racconto dell'omicidio, iniziava a tremare, andava in choc. Non ho avuto il coraggio di andare avanti perché Vittorino Andreoli mi aveva detto che, a quel punto, lei poteva preferire il suicidio".

“Questo torna in carcere!”. Corona di nuovo nei guai. Le immagini choc che stanno facendo il giro d’Italia e che potrebbero rispedire Fabrizio in cella. “Altro che cambiato… non cambierà mai!”, scrive qualcuno