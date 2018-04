Il terzo royal baby è in arrivo. O è già arrivato? Sarà maschio o femmina? Veramente Kate e Williams ancora non lo sanno oppure tengono la sorpresa per tutti noi? E chi lo sa… Quel che si sa, però, è che il parto è molto vicino. Come lo sappiamo? Di fronte al St Mary’s Hospital, cioè l’ospedale dove Kate darà alla luce il terzo bebè, questa mattina, sono stati messi dei cartelli di divieto di sosta. Il gossip, neanche a dirlo, si è scatenato. A Kensington Palace non è mai stata annunciata la data presunta del parto ma ormai quasi tutti sono certi che il piccolo (o la piccola) arriverà a giorni. Altro segnale che ha fatto pensare che la nascita sia vicina è che in città sono comparsi i cartelli gialli “Evento”, cartelli che hanno validità da lunedì 9 aprile al 30 aprile. Secondo alcune indiscrezioni, il terz royal baby nascerà con un po’ di anticipo rispetto alla data presunta del parto. E questo lo differenzia da George e Charlotte, entrambi nati oltre la data presunta del parto. L’attesa del primogenito e della secondogenita avevano scatenato l’ironia di giornalisti e fotografi che erano continuamente appostati fuori dell’ospedale per rubare qualche scatto. Continua a leggere dopo la foto

Come nei due parti precedenti, la posizione in cui potranno "appostarsi" i media è ben marcata sul suolo della parte opposta rispetto alla porta del Lindo Wing da cui Kate e William usciranno con il nuovo arrivato. Il pubblico, però, verrà informato da Kensington Palace riguardo il ricovero in ospedale di Kate. Tutte le notizie, come era successo già in precedenza, saranno postate sui social media. Un secondo post, poi, annuncerà la nascita del piccolo includendo dettagli quali il sesso, l'ora di nascita, il peso. Tutto questo, però, avverrà solamente dopo che William e Kate avranno informato la regina e gli altri membri della famiglia reale. Dopo tutto ciò, la notizia verrà annunciata in modo tradizionale anche a Buckingham Palace.

Ancora non si sa se il terzo royal baby sarà un maschietto o una femminuccia, ma in molti scommettono che sarà una femmina. In tal caso, a quanto pare, i nomi favoriti sarebbero Alice, Mary, Victoria e Alexandra. Se fosse un maschietto, invece, potrebbe chiamarsi Albert, Arthur, Frederick o James. Queste ovviamente sono solo ipotesi. Jessica Bridge di LadBorkers ha detto: "È difficile che i reali si discostino dai nomi tradizionali, ma Kate e William potrebbero essere un po' più avventurosi e optare per nomi come Amelia oppure Olivia". La curiosità ci consuma. Speriamo che questo terzo baby arrivi presto…

