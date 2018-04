Non si parla d'altro negli ultimi giorni: è in corso la crisi tra Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi. A che punto siamo? Nelle ultime ore aveva fatto il giro del web la notizia di una crisi aspra tra i due. Le notizie sui social si sono rincorse fino alla dichiarazione "a mezzo Instagram" della diretta interessata. In occasione del compleanno del marito, la conduttrice di Sanremo ha "cinguettato": "Buon compleanno vita mia... Ti amo". Con tanto di foto dei due piccioncini innamorati. Insomma, con un romantico post, Michelle avrebbe messo a tacere le presunte malelingue che l'avrebbero descritta a un passo dalla separazione. Crisi scampata, dunque? Staremo a vedere. Li avevamo lasciati dopo la fortunata esperienza al Festival di Sanremo con il desiderio di un altro figlio per lei, e lui con un nuovo gioiellino prontamente immortalato dai fotografi: ovvero una McLaren 720S dal valore di 265 mila euro da poco acquistata. (Continua a leggere dopo la foto)

Si tratta di un modello forte di 720 cavalli e capace di raggiungere la velocità di punta di 341 chilometri orari: un vero e proprio missile. D'altronde, le inclinazioni di Trussardi erano state già palesate al momento di scegliere il regalo per i 40 anni della bella moglie, una Porsche 911 Turbo S cabrio fucsia. Non proprio il classico regalino, insomma, ma d'altronde 40 anni si compiono una volta sola, no? Lei, Michelle, è continuamente sotto i riflettori per questa presunta quarta gravidanza di cui si chiacchiera da anni ormai. (Continua a leggere dopo le foto)

Nelle ultime interviste, però, è stata lei stessa a dire di sognare un maschietto per completare la famiglia già numerosa e le recenti spese di casa Trussardi sono state lette anche come un modo per festeggiare un lieto evento del quale, però, manca ancora l'annuncio ufficiale. Che forse non arriverà, almeno per ora. Ma quel che conta è che sia arrivato il tweet di Michelle per smentire ogni possibile crisi.

