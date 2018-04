Bella da far girar la testa, giovane, sexy e pure brava, Diletta Leotta, la conduttrice sportiva di Sky Sport, esce allo scoperto: per la prima volta presenta a tutti il suo compagno. Non era mai successo che la coppia si mostrasse insieme sui social network. Lei, Diletta, è sì molto popolare, ma anche riservatissima. Su Instagram documenta costantemente le sue giornate, in prevalenza quelle lavorative, ma concentra sempre l'attenzione su se stessa. Finì su tutti i giornali, per dire, lo scatto con il fratello Mirko, che per la cronaca è altrettanto notevole. Qualche mese fa la giornalista ha colto l’occasione di una cena in famiglia in un ristorante di Milano per presentare al grande pubblico (sul suo account si contano più di due milioni di follower, ndr) Mirko, che sappiamo essere un chirurgo plastico che si è trasferito di recente da Catania a Milano, dove vive anche la bella Diletta. Altra occasione importante, altra presentazione. E stavolta è il turno del fidanzato Matteo Mammì che, come detto, mai si era visto al suo fianco sui social. La foto, è chiaro, ha fatto subito il giro della rete. (Continua a leggere dopo la foto)

Poche ore e il post su Instagram in cui la coppia si mostra sorridente ed elegantissima ha totalizzato oltre 100mila like e più di 600 commenti. La didascalia è stringata: Happy Birthday e poi un cuoricino. Segno che questa volta l'occasione è stata fornita dai festeggiamenti per il compelanno di Mammì. Un compleanno celebrato in un posto segreto ma che ha finito per "ufficializzare" anche sui social la relazione con Matteo che, sul profilo della giornalista, non è mai comparso se non una volta di schiena in una foto pubblicata il 5 gennaio scorso. Con lui la Leotta, classe 1991, sta da diversi anni e molti si dicono convinti che presto potrebbero convolare a nozze. Non vi è nuovo il nome del compagno della Leotta, vero?

Matteo è il figlio dell’ex Ministro Oscar Mammì, che è scomparso recentemente ed è legato alla legge che ha regolamentato l'ingresso dei soggetti privati nel mercato televisivo italiano. Di cosa si occupa Matteo, l'uomo probabilmente più invidiato d'Italia? Come molti sanno già, il fidanzato della Leotta è l'attuale responsabile dei diritti sportivi di Sky. Tra loro l'amore è sbocciato proprio negli studi Sky di Milano, ma tempo fa, quando lei non era ancora diventata il volto di punta dell'azienda. Fiori d'arancio in vista, come si rumoreggia? Intanto accontentiamoci della prima foto social, ma se così fosse, auguri in anticipo.

