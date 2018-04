C'è l'anello. Quindi è tutto vero, avevano ragione i rumor che si rincorrono da settimane: Charlotte Casiraghi è ufficialmente fidanzata e presto, allora, sposerà Dimitri Rassam. I preparativi delle nozze, dicono, sono già iniziati e, a quanto pare, le nozze verranno festeggiate anche in Italia. A Pantelleria, si mormora. Ci si aspettava un annuncio ufficiale del Principato di Monaco in occasione del recente Ballo della Rosa, ma non è arrivato. È arrivato, in compenso, l'anello. Che l'incantevole figlia di Carolina e Stefano Casiraghi ha tentato in tutti i modi di mascherare con le piume del suo meraviglioso abito firmato Saint Laurent, ma invano. Che dire: strepitoso. Voto 10 per questo solitario su montatura in oro giallo. E così anche l'ultima dei fratelli Casiraghi (Andrea ha sposato Tatiana Santo Domingo 5 anni fa e Pierre è il marito di Beatrice Borromeo dal 2015) andrà all'altare. Con Dimitri, con cui fa coppia fissa dal 2016, ma già lo scorso anno si vociferava che fossero pronti a fare sul serio, tanto che si era anche avanzata l'ipotesi che la secondogenita di Carolina fosse già in dolce attesa. La proposta di nozze, secondo l'edizione spagnola di Vanity Fair, è arrivata a Parigi e Charlotte ha detto subito di sì. "Fanno sul serio - ha detto un amico della coppia a Vanity Fair Spagna commentando la notizia - ed è per questo che hanno sfilato insieme sul red carpet del premi César". (Continua dopo la foto)

Dimitri, che è il figlio dell'attrice ed ex modella francese Carole Bouquet, ha 37 anni, si è laureato in Storia alla Sorbonne e di mestiere è un produttore cinematografico. Proprio come Charlotte, Dimitri ha già un figlio. Figlia, anzi. È il padre di Daria, 6 anni, avuta dall'ex moglie, la super modella russa Natasha Novoselova. La principessa di Monaco, invece, è mamma di Raphël, 4 anni, avuto dall'attore Gad Elmaleh. Charlotte e Dimitri, che in comune hanno anche il fatto di essere rimasti orfani di padre in tenera età, si conoscono da sempre in realtà, ma hanno cominciato a frequentarsi da meno di due anni. E ora sono pronti a giurarsi amore eterno. (Continua dopo le foto)

Quando? Come? Dove? Calma. L'annuncio ufficiale, lo ricordiamo, non è ancora arrivato da Palazzo, ma le indiscrezioni, figuratevi, fioccano. Si dice che i preparativi delle nozze siano già cominciati. Il settimanale Oggi ha rivelato che le nozze si svolgeranno in estate e i riti saranno due: civile a Montecarlo e religioso in Italia. I fiori d'arancio ormai sono dati per certi: "L'annuncio ufficiale? Non c’è fretta – scrive la rivista - anche quando la rampolla restò incinta di Raphaël, frutto dell’amore con il comico Gad Elmaleh, furono i tabloid a rivelarlo, non il Palazzo. Il rito religioso dove se non qui da noi in Italia, così importante per lei e la sua famiglia?".

