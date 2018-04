Tanti anni insieme e un figlio, poi, dopo una marea di voci, l'estate scorsa è arrivato un comunicato congiunto in cui Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio si prendevano una pausa chiedendo rispetto. Mesi e mesi dopo la situazione è sembrata rientrata a sentire le parole del cantante, ma i pettegolezzi non si sono arrestati e la coppia ha poi scritto la parola 'fine' sulla sua lunga relazione. Prima l'intervista di lei a Vanity Fair, a cui sono seguiti i commenti al vetriolo dei figli di lui, e infine, proprio qualche giorno fa, Lady Tata è intervenuta al Maurizio Costanzo Show. "Gigi – ha detto Anna - è stato, è, e sarà sempre la persona più importante della mia vita… Ci sono sempre stata, anche mettendomi contro il mondo, per la famiglia e per l'amore. Mi sono presa tante critiche all'epoca e tuttora, però ci ho sempre creduto e ci credo". A quel punto D'Alessio ha fatto la 'carrambata' intervenendo telefonicamente. Anche il cantante ha voluto evidenziare che la lunga relazione con la madre di suo figlio non verrà spazzata via solo perché finita, ma resterà ben salda e tra le cose più importanti della sua vita: "Le storie sono sempre vere, le storie non si cancellano… Le storie non sono scritte a matita, sono scritte con la penna e, quando le scrivi, le scrivi con il sangue". (Continua dopo la foto)

Un passo indietro. A Vanity Anna Tatangelo aveva assicurato che nella fine della storia d'amore con Gigi D'Alessio "non c'entrano terzi. Litigavamo sempre più spesso, eravamo finiti ad andare a letto senza più dirci una parola, senza più darci neanche la buonanotte. Un'indiscrezione lanciata settimane fa da Dagospia, però, parlava eccome di una terza persona. Stando al sito di Roberto D'Agostino, tra Gigi e Anna era spuntata di mezzo una fan: "A Napoli gira voce che Gigi D'Alessio, in crisi con la compagna Anna Tatangelo dopo tredici anni di amore, possa contare sul sostegno di una fan fedele e affettuosissima. Chi è? Ah, saperlo…". Ecco: ora, giorni dopo questo rumor poi caduto nel dimenticatoio, il settimanale Oggi lancia il 'supergossip'. Fa cioè il nome. (Continua dopo le foto)

La fan 'fedele e affettuosissima' è un personaggio noto. Anche alla cronaca rosa, dal momento che si parla di continuo anche della sua storia d'amore finita dopo tanto tempo con un altro volto del mondo dello spettacolo italiano. Sarebbe Loredana Lecciso la famosa (in tutti i sensi, a questo punto) fan. Lo scrivono Alberto Dandolo e Giuseppe Candela su Oggi, ricordando come già nel 2015 si vociferasse di una simpatia tra lei e D'Alessio. All'epoca, interrogata sulla questione, Loredana fu un po' evasiva: "A questa domanda non posso rispondere. Quello che le posso dire è che considero D'Alessio uno dei più grandi artisti dei nostri tempi". Di certo, però, scrivono sempre i due giornalisti sul settimanale, la rottura tra la Anna e Gigi non è dovuta a questione di tradimenti: "Tra loro due non ci sono altre persone, le corna non c'entrano".

