Avevamo lasciato Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi così: lei, dopo la fortunata esperienza al Festival di Sanremo, con il desiderio di un altro figlio, lui con un nuovo gioiellino prontamente immortalato dai fotografi. Ovvero una McLaren 720S dal valore di 265 mila euro da poco acquistata. Si tratta di un modello forte di 720 cavalli e capace di raggiungere la velocità di punta di 341 chilometri orari: un vero e proprio missile. D'altronde, le inclinazioni di Trussardi erano state già palesate al momento di scegliere il regalo per i 40 anni della bella moglie, una Porsche 911 Turbo S cabrio fucsia. Non proprio il classico regalino, insomma, ma d'altronde 40 anni si compiono una volta sola, no? Lei, Michelle, è continuamente sotto i riflettori per questa presunta quarta gravidanza di cui si chiacchiera da anni ormai. Nelle ultime interviste, però, è stata lei stessa a dire di sognare un maschietto per completare la famiglia già numerosa e le recenti spese di casa Trussardi sono state lette anche come un modo per festeggiare un lieto evento del quale, però, manca ancora l'annuncio ufficiale. Che forse non arriverà, almeno per ora. (Continua dopo la foto)

Non arriverà se fossero confermate le voci riportate dal settimanale Nuovo, secondo cui le cose tra i due non andrebbero più nel verso giusto. Secondo alcune indiscrezioni poi pubblicate dalla rivista, "a pesare sull'armonia di coppia sarebbe il temperamento aperto della conduttrice, opposto a quello, riservatissimo, del manager che viene da una famiglia molto lontana dal mondo dello spettacolo". E di fatto, sempre Nuovo, aggiunge che le malelingue parlano di una "rottura" nel breve periodo: "Non dureranno a lungo", avrebbe detto qualcuno. Non è finita. Sempre lo stesso magazine parla di un episodio che avrebbe turbato Tomaso: "Non è un mistero che il rampollo non abbia gradito la recente scenetta all'Ariston, quando la moglie lo ha baciato davanti a dieci milioni di telespettatori dopo averlo ricoperto di complimenti". (Continua dopo le foto)

Ricordate? Era la prima serata del Festival e Michelle, appena ha visto il marito in platea, si è lanciata in una dedica: "Ciao amore, sono due settimane che non lo vedo. Amore ti amo, sei talmente bello che ti risposerei!". E poi gli ha stampato un bacio sulle labbra. Settimane dopo quella manifestazione di affetto considerata da molti esagerata, Tomaso aveva commentato così: "È stato emozionante, poi quando è scesa a baciarmi io ho dovuto fare 200 selfie delle 12 pause di Sanremo, quindi da una parte l'ho ringraziata, dall'altra l'ho maledetta, anche se sono stato contento". Alle voci di crisi della coppia riportate da Nuovo, tuttavia, rispondono le foto della rivista Chi, che rivelano invece uno scenario opposto: un'intesa sempre più forte tra Trussardi e la Hunziker, fotografati mentre tutti sorridenti giocano con le figlie in compagnia anche di Aurora. Quindi? Qual è la verità, crisi o non crisi?

