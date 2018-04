Povero Enrico Mentana: è diventato nonno senza saperne nulla! Si far scherzare naturalmente, complice un "fake-scoop" pubblicato dal settimanale Chi. Il giornale, infatti, ha pubblicato una foto che ritrae il direttore del TG La7 intento a spingere una carrozzina. “Passeggiata con figlia e nipotino per il Direttore del Tgla7. Reduce dalla maratona elettorale di marzo, con una ventina di ore totali in diretta, il giornalista assapora per qualche momento il gusto di andare piano e di lasciare che l’attenzione sia rivolta ad una sola notizia, dolcissima: il bebè che ha allargato la famiglia”, scrive Chi, anche se il pargoletto in questione non era affatto nipotino del re delle maratone elettorali che, al momento, è solo papà di quattro figli (Stefano, Vittoria, Alice e Giulio). Il giornalista ha voluto smentire la faccenda, ironizzando su Instagram: "Scoop di Chi, nonno a mia insaputa! Magari fosse vero... Se i miei figli non si sbrigano, quando mi faranno nonno in carrozzina ci sarò io". "Caro direttore, è una notizia farlocca. Ma questa fake la prenda come un augurio o un auspicio!", lo spalleggiano i divertiti follower. (Continua dopo la foto)

Reduce dalla maratona elettorale di marzo, con una ventina di ore totali in diretta, il giornalista assapora per qualche momento il gusto di andare piano e di lasciare che l'attenzione sia rivolta a una sola notizia, dolcissima: il bebè che ha allargato la famiglia'. A corredo dello 'scoop' uno scatto fotografico, che vede Mentana spingere una carrozzina al parco. Sarebbe una grandissima gioia per il direttore di del Tg La7, se la notizia fosse vera. Purtroppo, invece, non lo è: Enrico Mentana non è diventato nonno, nonostante il desiderio ci sia. Enrico Mentana ha smentito, tra l‘altro, nel mezzo delle consultazioni al Quirinale, periodo concitato questo dove ha trovato il tempo di dare un'occhiata anche alle notizie di gossip. (Continua dopo le foto)





E ritrovandosi su una di queste e per di più a spingere un carrozzino che non è quello di suo nipote, si sente in dovere di chiarire, con l'ironia che lo contraddistingue, la verità dei fatti. Tuttavia, dopo notizie e smentite, a questo punto la domanda sorge spontanea: se nel passeggino ritratto in foto non c’è il nipote di Enrico Mentana, chi è il bambino portato a spasso? Chissà se il “super direttorissimo” (o l’uomo senza sonno) ci dirà un giorno o l’altro chi portava a spasso il giorno di Pasquetta…

Ti potrebbe anche interessare: “Enrico Mentana se ne va”. Indiscrezione bomba sul direttore del Tg La7. Ecco perché non lo vedrete più al suo solito posto