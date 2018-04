Fino a poco tempo fa Filippo Magnini sembrava destinato al matrimonio con Federica Pellegrini e invece tra i due nuotatori le cose sono andate diversamente. Molto diversamente. Non solo è finita dopo anni d’amore, ma il campione ha proprio voltato pagina. Con Giorgia Palmas, ex Velina di Striscia la Notizia da poco tornata single dopo la fine della sua relazione con l'inviato del tg satirico Vittorio Brumotti. I rumor si rincorrevano da settimane, poi la nuova coppia è stata sorpresa dai paparazzi del settimanale Chi. Che prima ha pubblicato una serie di immagini di una fuga romantica in Svizzera, foto dove i due ridevano e scherzavano sfiorandosi le mani, ma nulla di più. Poi ha mostrato in esclusiva gli scatti di un bacio, il primo, attesissimo immortalato dai fotografi, della buonanotte infuocato con l'ex Velina si avvinghia al nuotatore che la sorregge. Ah, la passione irrefrenabile in mezzo alla strada. Insomma, a quanto pare Giorgia e Filippo sono in perfetta sintonia e non a caso il nuotatore è sempre più spesso a Milano, città in cui vive Giorgia con la sua bambina Sofia. E Federica Pellegrini? (Continua dopo la foto)

Non solo Magnini. Anche la Pellegrini, figurarsi, è finita nelle grinfie del gossip e, stando sempre alle ultime dalla cronaca rosa, pure lei, come il suo ex, è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita sentimentale. Lo scoop porta la firma del settimanale Oggi. Nel cuore della campionessa pare si stia facendo strada un altro uomo che, sostiene la rivista, ha già conquistato il suo cuore. "A Milano si sussurra che nel cuore di Federica Pellegrini sia entrato un nuovo misterioso uomo – si legge nella rubrica Pillole di Gossip di Oggi - Archiviata del tutto la relazione con il collega Filippo Magnini, sembra che la nuotatrice abbia un nuovo amore". Mistero, però, almeno per ora, sull'identità di questo nuovo, presunto uomo di Federica. (Continua dopo le foto)

Quel che invece appare certo è che anche l'ultima speranza su un possibile ritorno di fiamma tra la Pellegrini e Magnini sembra essersi azzerata, dal momento che entrambi sembrano aver voltato pagina. Soprattutto Filippo, dopo la paparazzata con bacio con la bella Giorgia, pare aver ritrovato la sua stabilità sentimentale. Un suo amico che ha voluto restare anonimo, tuttavia, ha fatto sapere al settimanale Chi che un pensiero, riguardante Federica Pellegrini, starebbe ancora preoccupando Magnini, ora che la frequentazione con la Palmas è nota a tutti: "Sono entrambi scottati dai legami precedenti. E forse Filo non vuole essere indelicato con la sua ex", ha detto la fonte. Ma ora le cose sono diverse perché, così almeno dice Oggi, anche Federica ha ritrovato il sorriso accanto a un altro.

