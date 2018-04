Iniziamo subito facendo un passo indietro: a Pietro Tartaglione proprio non era andato giù il gossip sussurrato da Cecilia Capriotti, ovvero che una ragazza fidanzata del cast dell’Isola ci avrebbe provato con Marco Ferri... La Capriotti non ha mai fatto il nome di Rosa Perrotta, ma in molte lo hanno pensato visto che l’ex tronista è l’unica impegnata insieme a Elena Morali, promessa sposa di Scintilla. Pietro – in un’intervista a Fanpage – aveva poi duramente attaccato Cecilia. Come è andata finire questa storia? Ora entrambi hanno fatto retromarcia. Nessuna guerra tra Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, e Cecilia Capriotti. L’ex corteggiatore di Uomini e Donne e l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi si sono chiariti a Casa Signorini dopo che il campano ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto forti sul conto della showgirl. (Continua a leggere dopo la foto)

“Io e Cecilia Capriotti ci siamo chiariti, c’è stata una lunga chiacchierata tra noi dietro le quinte di Casa Signorini. Tutti gli articoli che stanno girando da ieri ad oggi sono cose vecchie. Sono contento che c’è stato questo punto di incontro. Tutto è bene quel che finisce bene” ha fatto sapere Pietro Tartaglione attraverso le storie di Instagram. La Capriotti l’ha forse tranquillizzato del fatto che non è Rosa Perrotta la fidanzata che ci avrebbe provato in Honduras con Marco Ferri? Chissà… per il momento né Cecilia né Marco hanno fatto nomi, entrambi preferiscono non mettere altra carne al fuoco sul succoso pettegolezzo. (Continua a leggere dopo le foto)

Chiarimento con Cecilia Capriotti a parte, Pietro Tartaglione è riuscito finalmente a parlare con Rosa Perrotta. La produzione dell’Isola dei Famosi ha fatto intervenire il ragazzo durante l’ultima diretta condotta da Alessia Marcuzzi. Per ora la modella e attrice resta in gara, anche se è “sospesa” insieme a Francesca Cipriani.

