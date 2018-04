La vita di Aurora Ramazzotti non potrebbe procedere al meglio. L'amore con Goffredo Cerza è sempre più forte e anche se i due hanno trascorso le vacanze da separati sulla loro storia non c'è nessuna ombra. Non è la prima volta che la coppia si separa in occasione delle feste comandate. Subito dopo Natale Aurora era volata con la madre alle Maldive per una vacanza paradisiaca in famiglia, Goffredo invece era rimasto ad attenderla in Italia. Donna di mare, questa volta la Ramazzotti al caldo potrebbe esserci andata con il padre Eros e Marica Pellegrinelli, anche lei in sexy bikini sui social. Curve conturbanti in primo piano per augurare buona Pasqua ai follower e corse sulle dune nel deserto in sella al quad... con un cinguettio su Instagram: "I live to feel free" (Vivo per sentirmi libera). Goffredo Cerza si è invece dilettato sui monti con fuoripista impegnativi al Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Anche sul piano lavorativo sembra procedere tutto alla grande. Dopo l'esperienza a Sky - Aurora Ramazzotti era la conduttrice del daily di X-Factor - per la figlia vip potrebbero aprirsi le porte di Mediaset. (Continua a leggere dopo la foto)

A rivelarlo è il settimanale ''Chi'' che, nel suo ultimo numero, ha fatto sapere che nuovi progetti potrebbero portare la ragazza in televisione. ''La figlia di Eros e Michelle sarebbe pronta a lasciare Sky per accettare le 'sirene', ovvero le offerte che Mediaset le sta facendo'', si legge sul settimanale diretto da Alfonso Signorini. La rivista ha rivelato che in casa Mediaset potrebbe arrivare la primogenita di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ma non ha svelato quali siano i programmi che l'azienda avrebbe pensato di affidare alla giovane. Una nuova avventura per la giovane Ramazzotti, che ormai ha intrapreso la carriera di mamma Michelle. Lavoro e amore, quindi, vanno a gonfie vele. La storia con Goffredo Cerza è ormai consolidata e la giovane è sicura del suo rapporto. Per Aury non è stato un colpo di fulmine.

Lei e Goffredo, studente di ingegneria, si sono conosciuti grazie all'amica del cuore di Aury, Sara Daniele, figlia di Pino. ''Lui era un suo amico – aveva raccontato la giovane la scorsa estate in un'intervista a Oggi – Con Goffredo non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d'amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l'amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice''.

