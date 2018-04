Dissacranti, scrocconi e senza filtri. Pio e Amedeo hanno trovato la fortuna grazie al programma ''Emigratis''. Dagli esordi a TeleNorba, passando per Le Iene e l’esperienza cinematografica, Pio e Amedeo sono ormai una certezza, un fenomeno cult soprattutto tra il pubblico più giovane. Non hanno peli sulla lingua, non hanno rispetto per nessuno, sfottono chiunque anche in modo decisamente indelicato. I risultati dei dati Auditel parlano di oltre due milioni di telespettatori collegati per seguire la trasmissione Emigratis 3. Un successo davvero che va al di là di ogni aspettativa che prima di tutto fa gioire i due foggiani. Pio e Amedeo infatti sul loro profilo Instagram condiviso ci tengono a ringraziare il pubblico: "GRAZIE. Grazie di cuore a tutti. Ieri eravate tantissimi... 2 milioni e 250mila! Con questi numeri a saperlo ci candidavamo alla Circoscrizione di Foggia! Ps mi raccomando l'appunamento con Emigratis è lunedì prossimo...fate/v un nodo dove volete per ricordarlo #Emigratis #Alunedìprossimo #Italia121e10". Il duo comico non ha deluso le aspettative, trasformandosi in un vero incubo per i vip da loro incontrati lungo il cammino. (Continua a leggere dopo la foto)

Nell'ultima puntata andata in onda i due hanno portato alla luce uno scoop niente male. Nessun nome - ovviamente - è stato fatto, ma l'incontro del duo comico con Lulù Santiago (o Giulia) ha portato alla luce una vicenda molto scottante. L'escort ha raccontato dettagli piccanti su alcuni incontri con dei calciatori famosi della serie A italiana. Il racconto è andato in onda lunedì in seconda serata durante il programma di Pio e Amedeo ''Emigratis'' e Lulù Santiago, conosciuta anche come Giulia, non si è certo risparmiata nel elencare in maniera dettagliata i vizietti di alcuni sportivi. ''Sono stata in Italia a fare l'attrice porno e la putt*na. Mi pagavano 25 milioni di lire per fare i film, ma a me piaceva più il giro dei calciatori''. (Continua a leggere dopo le foto)

''Sono stata con M**** ********, dopo è entrato A***** *******. - ha raccontato ancora l'escort dei calciatori - Mi ha portato in un albergo a Rimini. Mi ha presentato tutti i famosi, mi ha portato in giri con la cocaina. C'era un locale dove loro ricchi si riunivano il giovedì a Firenze e lì ho conosciuto un altro, con lui ho fatto roba per 10 milioni di lire. Lui però - ha spifferato ancora l'escort Giulia - non ce l'ha fatta a farlo, a lui gli piacevano le cose porche, a lui piaceva anche che infilassi le cose in cu*o, non solo il dito, la mano, il braccio''. La donna dice anche di essere stata con un grande nome italiano: ''Non potrei dirlo, è grosso, è venuto a Cuba e mi ha dato 7mila euro''. Pio e Amedeo ascoltando il nome dello sportivo commentano: ''Alla faccia del ca**o, se dici questo nome in Italia succede il pandemonio''.

