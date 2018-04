Sono giorni che non si parla d’altro: il re assoluto del trash dagli anni ’90 ad oggi, ladies and gentleman, Mr. Emilio Fede! Eh sì, perché dopo la sua ultima apparizione a “Non E’ L’Arena” di Massimo Giletti, in molti si sono chiesti se fosse rifatto o meno e anche se la risposta sembra scontata, l’ex direttore del TG4 ha svelato una sua personale verità. Contattato da Il Fatto Quotidiano il giornalista ha svelato che: “La prendo con umorismo, ma voglio chiarire che non mi sono mai rifatto. Quando sono andato ospite da Giletti a parlare di politica, qualcuno ha fatto una foto al televisore col un’inquadratura con grandangolo ed è diventata virale. Chi è pratico di televisione o cinema lo sa: quando ti inquadrano da vicino, ti ingrandisci. Dalla foto che gira sui social sembra che io abbia due pomodori in faccia, una da una parte e una dall’altra, ma così non è”. Emilio Fede non si è gonfiato gli zigomi, ma si è sottoposto (e continua periodicamente a sottoporsi) ad alcuni interventi per rimuovere macchie solari: “L’unico intervento che ho fatto in vita mia è stato quello per eliminare le macchie solari, che sono micidiali da togliere, causate dai miei otto anni passati in Africa come inviato”. (Continua dopo la foto)

“Ogni tanto – continua - vado a farmi togliere queste macchie, ma mai ho ceduto al botulino, anche se non sono contrario alla chirurgia. Semmai tutti si chiedono come faccia a essere così in forma alla mia età. Il segreto è solo uno: una vita sana. Facevo pilates più volte a settimana, ho scalato il Monte Bianco, ho camminato tanto, non mi sono mai drogato, non fumo, sono astemio e ho sempre lavorato molto. Sto bene così”. Eppure a guardare quelle foto (che ebbero lo stesso effetto su Gabriel Garko ospite di una trasmissione di Barbara D’Urso, qualche anno fa) sembrerebbe proprio il contrario: non solo per la curiosa gonfiezza degli zigomi, troppo eccessiva e non di certo giustificabile per un grandangolo, ma soprattutto per la lucidità di quella pelle che sembra (quasi) tirata. (Continua dopo le foto)





“È un mistero – risponde Fede - Il mio amico Giacomo Urtis, chirurgo plastico, dice che è stata l’inquadratura con il grandangolo, ne siamo certi”, risponde incalzato dai giornalisti. E conclude: “Mi è capitato di dire che ho rifatto i denti con l’avorio, che porto un parrucchino cinese... Sono oggetto di curiosità e accontento il pubblico. Chiami il primario di Dermatologia del San Raffaele di Milano, Santo Mercuri. Mi conosce da 30 anni, le garantirà che non ho fatto niente”.

