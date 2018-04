Dopo il dolore per l'addio da Cristina Chiabotto, Fabio Fulco, 43 anni, ritrova il sorriso. È stato il settimanale ''Chi'', in edicola da mercoledì 4 aprile, a pubblicare le immagini che ritraggono l'attore mentre bacia una ragazza. Questa è la prima volta che Fabio Fulco si fa vedere in atteggiamenti affettuosi con una donna dopo la fine della storia d'amore, durata 12 anni, con l'ex miss Italia Cristina Chiabotto. A far ritrovare la serenità è stata Eliana Sbaragli, quasi 23 anni, con cui Fulco passeggia mano nella mano. ''Quella con Eliana sembra essere una storia seria, visto che l'attore napoletano passeggia con lei mano nella mano e si lascia andare ad effusioni inequivocabili in mezzo alla strada', sottolinea il settimanale Mondadori, per un Fulco che ha presto archiviato le lacrime di commozione piante in diretta tv poche settimane or sono per l'indimenticata (?) Chiabotto'', si legge sulla rivista diretta da Alfonso Signorini. Secondo quanto riportano i giornali di gossip, anche la Chiabotto si sarebbe già consolata dopo la rottura con Fulco e starebbe frequentando il cestista della Nazionale italiana Giuseppe Poeta. (Continua a leggere dopo la foto)

A chiudere la relazione era stata l'ex Miss Italia, che si diceva non ancora pronta a fare la mamma. "Sento che ho voglia di rubare ancora un po' di tempo per me stessa", aveva detto. "Tutti credono che sia finita perché sono allergica al matrimonio e ai figli", aveva detto la showgirl. "Possibile che a nessuno sia venuto in mente di fare un passo in più? - si chiedeva -. Che forse, purtroppo, alla fine non ero sicura di formare una famiglia con Fabio". Poche settimane fa l'attore ha deciso di tornare sull'argomento dalle pagine di Oggi nel numero in edicola dal 22 febbraio. (Continua a leggere dopo le foto)

''Non c'è davvero nulla o nessuno da ricordare. - aveva detto l'attore parlando della storia con la Chiabotto - È una ferita profonda quella che ho, non si rimargina ancora. Sono scappato in Cina… me ne sono andato dall'altra parte del mondo, completamente solo, dove il telefono manco prendeva, con l'intento di metabolizzare''. ''Lei mi ha fatto male. Non credo nel detto 'chiodo scaccia chiodo', ho bisogno di prendermi i miei tempi''. Questo non significa che le porte resteranno chiuse per sempre, anzi. ''Voglio provare a realizzare il mio progetto di vita: invecchiare al fianco della stessa persona, in una storia d'amore lunga e bella come quella dei miei genitori e dei miei nonni''. Chissà se Eliana sarà la persona giusta per realizzare il suo sogno.

Addio Fabio Fulco, la nuova Cristina Chiabotto è super hot: che foto! Dimenticate questa immagine dolce, quando vuole la ex Miss Italia sa come lasciare di stucco i suoi fan. Così. Che bomba!