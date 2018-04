La ormai ex Dama Anna Tedesco torna a parlare a 'Uomini e Donne Magazine'. Negli ultimi mesi ha fatto parlare soprattutto per le indiscrezioni su una relazione segreta a Giorgio Manetti, che lei al contrario ha sempre negato. "Mi sono ritirata da Uomini e Donne: su di me sono state dette troppe parole al vento", ha spiegato la Tedesco. La principale ragione che l'ha spinta ad andarsene, è per gli attacchi ricevuti. In particolare, le hanno fatto molto male le parole della Dama Federica Pirri; quest'ultima ha infatti sostenuto di aver ricevuto una confidenza da Anna, che le avrebbe detto di aver visto Giorgio di nascosto. "I baci di cui tanto si discute risalgono a tre anni fa e nel contesto della trasmissione. Poi più niente. Tra me e Giorgio la scintilla non è mai scattata. È la sua parola (di Federica, ndr) contro la mia." (Continua a leggere dopo la foto)

"Io ho sempre urlato la mia verità: con Giorgio c’è stata una complicità a livello di amicizia e confidenze. Punto. Eravamo e siamo liberi, perché avremmo dovuto fare le cose di nascosto? Quando è arrivata Federica ero tranquillissima ma poi, quando ha iniziato a dire che mi ero confidata con lei, mi sono risentita. Ha detto cose non vere. In più ero reduce da un’operazione – mi hanno tolto due noduli alle corde vocali – e facevo fatica a parlare. Non mi sono mai confidata con lei: non è una mia amica e non mi sopportava perché Giorgio aveva preferito me a lei." (Continua a leggere dopo le foto)

Diverso il discorso sulla frequentazione con un altro cavaliere, Nino Castanotto, cui invece Anna sarebbe stata seriamente interessata. Lui si è allontanato da lei e oggi risulta felice accanto a un'altra ex dama, Astrid Ceserani. "Pensavo di non poter più provare emozioni, e invece Nino è riuscito a farmi battere di nuovo il cuore. Tra alti e bassi, è andata avanti parecchi mesi ma non voleva uscire dal programma per approfondire meglio. Ma lui nulla. Ho sofferto tantissimo".

