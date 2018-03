C'è poco da fare quando si parla di loro vengono sempre gli occhi a cuore e quando capitano occasioni come questa, cioè di vederli insieme, tutti i fan vanno su di giri. Tutti sperano sempre che in un modo o nell'altro e in un futuro più o meno prossimo, loro due possano tornare insieme. Belen e Stefano di nuovo riuniti a Verissimo. Merito di Silvia Toffanin, che ha chiesto all‘inviato dell’Isola dei Famosi di presentare l’ex moglie in studio. L’ex ballerino di Amici, anche se imbarazzato, non si è tirato indietro e ha presentato la showgirl argentina. Che, tra l’altro, a causa del trucco e parrucco, si è presentata nel salotto tv con qualche minuto di ritardo. Una volta scese le scale – come sempre acclamata dal pubblico presente – la Rodriguez e De Martino si sono salutati in maniera civile. (Continua a leggere dopo la foto)

E la conduttrice di 'Tu si que vales' non ha risparmiato una frecciatina all’ex marito... “Si è pure ricordato il mio secondo nome (Maria)”. Il gesto di Stefano De Martino nei confronti di Belen Rodriguez ha spaccato in due il pubblico di Verissimo: da una parte c’è chi ha apprezzato (tanto da sperare ancora in un ritorno di fiamma della coppia nonostante la presenza di Andrea Iannone) e chi invece l’ha trovato fuori luogo. (Continua a leggere dopo le foto)

Ad ogni modo Stefano e Belen hanno dimostrato di aver ricucito un rapporto dopo la fine del loro matrimonio. Un passo dovuto per via del piccolo Santiago, il figlio che hanno avuto cinque anni fa. Un bambino che entrambi amano alla follia e che sta crescendo sereno nonostante la separazione dei genitori.

