Il principe William, primogenito della famiglia reale britannica e nipote della regina Elisabetta II del Regno Unito, ormai è diventato grande. Il 21 giugno 2018 compirà trentasei anni. Dal 2011 è sposato con Kate Middleton, dalla quale ha avuto due figli: il principino George Alexander Louis, erede al trono, e Charlotte Elisabeth Diana. La coppia è in attesa del terzogenito, che nascerà nell’aprile del 2018. Il royal wedding era stato un evento internazionale. In una Londra blindata, ma assediata dai fan assiepati lungo il percorso dove aveva sfilato reali e ospiti diretti all'Abbazia, 1.900 invitati in tutto. Personalità e teste coronate e una folla di cappelli e cappellini. William, secondo in successione al trono d'Inghilterra, indossava l'uniforme rossa di colonnello delle Irish Guards (casacca rossa con fascia azzurra, guanti bianchi, ma non il cappello di pelle di orso). Kate Middleton, con un diadema sulla testa, era arrivata all'abbazia con un minuto di ritardo rispetto alla tabella di marcia ufficiale. Il suo vestito da sposa era stato disegnato da Sarah Burton, la stilista di Alexander McQueen. (Continua a leggere dopo la foto)

Il principe ha attraversato un periodo molto intenso e da diversi anni affronta la calvizia, con cui lotta ormai da diversi anni. In occasione della visita all'Evelina London Children's Hospital di Londra, il principe William aveva sfoggiato un nuovo look. Il duca di Cambridge aveva deciso di tagliare cortissimi i capelli intorno alle orecchie e dietro la nuca, per rendere meno visibile lo stacco con il resto della testa, ormai pelata. Un passo che dimostra come William ormai si sia rassegnato alla precoce calvizie che l'ha iniziato a colpire nel 2011, a soli 29 anni. E dire che da giovane il suo folto ciuffo tra il rosso e il castano aveva fatto sognare le ragazzine di tutto il mondo. (Continua a leggere dopo le foto)

Le foto del taglio di William avevano fatto sbizzarrire i quotidiani britannici. "God shave the king", titolava fra gli altri il Daily Mirror, storpiando il titolo dell'inno nazionale e adattandolo a quando l'erede al trono diventerà sovrano: così l'originale 'Dio salvi il re' era diventato 'Dio rapi il re". Mentre il Sun infieriva pubblicando una foto del principe calvo a tutta pagina. William, infatti, si era rivolto al parrucchiere della moglie che aveva successivamente chiamato il suo barbiere di fiducia per la rasatura che era costata ben 180 sterline.

