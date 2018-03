Le vip del jet set nazionale e internazionale che sono ricorse alla chirurgia estetica sono davvero tante. É impossibile contarle ed è impossibile elencarle tutte. Alcune negano di essere ricorse al bisturi, altre ancora non l’ammetteranno mai, anche se le foto del prima e del dopo mostrano la differenza. Una di queste è Raffaella Fico, ex compagna del calciatore Mario Balotelli, mamma di Pia ed ex gieffina. Proprio al Grande Fratello la Fico deve il suo successo. Mora, riccia, dai tratti mediterranei e sex appeal da vendere, la napoletana è riuscita a ritagliarsi una patrocina del mondo dello spettacolo e del gossip. Dopo la sua esperienza al Grande Fratello ha inanellato una serie di lavori che le hanno permesso di entrare nello showbiz nostrano. Ma da quando Raffaella è uscita dalla famosa casa di Cinecittà, di tempo ne è passato, precisamente dieci anni e il suo aspetto è decisamente cambiato. La showgirl ha più volte dichiarato che il merito delle sue forme è di Madre Natura. Anche l’anno scorso dopo esser stata scelta come testimonial del marchio di abbigliamento intimo l’ex fidanzata di Mario Balotelli, Raffaella Fico, smentì categoricamente i rumor relativi al presunto intervento di chirurgia estetica: “Non ho fatto nessun ritocco al seno. Questa taglia in più di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi è solo merito dei push up”. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma le foto parlano e la differenza tra gli scatti del 2008 e gli ultimi mostra una Raffaella molto diversa. I suoi lineamenti sono molto più spigolosi e, oltre al seno, la napoletana ha rimpolpato le labbra, tanto da destare l’ilarità di diversi account Instagram che scovano i ritocchini vip. I due scatti dell’ex gieffina hanno fatto letteralmente trasalire gli utenti. “Sembri una papera, sei orribile’’; ‘’Ma che diavolo ha fatto?’’; ‘’Eri molto meglio prima, non avevi alcun bisogno di rifarti così’’; sono solo alcuni dei commenti lasciati all’indirizzo dell’ez gieffina che, dopo l fine della relazione con il calciatore Mario Balotelli si è fidanzata con Alessandro Moggi, procuratore sportivo e figlio dell'ex manager della Juventus, Luciano. ‘’Alessandro è la persona giusta, ne sono certa”, aveva confessato Raffaella Fico sulle pagine del settimanale 'Chi’. "Gli errori mi fanno insegnato a camminare con i piedi di piombo - aveva raccontato Fico - dopo le esperienze negative che ho vissuto, oggi affronto il rapporto di coppia in modo maturo. Sono cinque mesi che stiamo insieme. Quando c'è l'amore non c'è errore". Prima di Moggi, la soubrette, 28 anni, è stata a lungo legata a Mario Balotelli, con il quale ha avuto Pia (5 anni compiuti lo scorso dicembre) e poi al figlio di Umberto Tozzi, Gianluca. (Continua a leggere dopo le foto)

"In tanti, i male informati, hanno scritto che Alessandro è ancora sposato - aveva confessato la soubrette - Falso. Ha divorziato. Entrambi abbiamo un bagaglio dietro le spalle che si chiama passato, ma noi guardiamo e pensiamo solo al futuro". E nel futuro della coppia potrebbero esserci presto le nozze. "Io sono un family man - aveva detto Moggi - può succedere che ci sposeremo ma non abbiamo né date né scadenze. Di certo io e Raffaella ci amiamo e vogliamo costruire qualcosa insieme". "Del suo passato - aveva aggiunto - non me ne frega niente. Il coronamento di questa storia è il matrimonio (...) Raffaella è la chiusura di un cerchio che oggi mi fa sentire completo".

