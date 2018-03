Fedez è diventato papà da pochissimo. Il piccolo Leone (o Leoncino o baby raviolo, ha già tanti nomignoli) è venuto al mondo in anticipo rispetto ai programmi. Chiara Ferragni, la compagna del rapper e fashion blogger italiana più influente nel mondo, ha partorito lo scorso 19 marzo, giorno della festa del papà, al Cedar Sinai Medical Center di Los Angeles. Una scelta, quella di far nascere il loro primogenito negli Stati Uniti, dettata da due ragioni, come spiegato dai novelli mamma e papà: per tenere alla larga paparazzi e curiosi e perché così Leone avrà il doppio passaporto. Sapete che potrebbe anche diventare presidente degli Stati Uniti essendo nato qui?, ha detto Fedez a Pio e Amedeo nell'ultima puntata di Emigratis. La coppia più social che ci sia si è trasferita a L.A. qualche mese fa, ma prima o poi farà rientro a casa, anche perché, a quanto si dice, c’è anche il matrimonio da organizzare. E a proposito di casa, ecco l'ultima notizia: il rapper ha messo in affitto l'attico in zona CityLife, a Milano, acquistato un paio d'anni fa a 2 milioni di euro. Ma aspettate di conoscere il prezzo se l'idea vi stuzzica. (Continua dopo la foto)

Ai tempi fu Novella 2000 a svelare l'acquisto, poi confermato indirettamente dallo stesso Fedez che ha postato sul suo profilo Instagram diverse foto scattate proprio dalla terrazza dell'appartamento milanese. Un appartamento super lusso e anche 'd'autore', perché fa parte delle residenze create da Daniel Libeskind, architetto famoso in tutto il mondo per aver progettato il World Trade Center Site a New York, il Museo Ebraico a Berlino, il Museo Ebraico Danese di Copenhagen, l'Imperial War Museum North a Manchester e il Denver Art Museum. Le sue residenze, quindi, sono considerate delle vere e proprie opere d'arte. Bene. Quanto bisogna sborsare per abitare in questa casa e quali sono i dettagli? La descrizione dell'attico di 270 metri quadri, situato su due livelli al tredicesimo piano, e le foto le fornisce direttamente Idealista.it, il sito dove è possibile affittarlo.

"Il primo piano è composto da un ingresso che conduce all'ampia zona living open space con arredamento di design, una cucina abitale con secondo ingresso di servizio, una zona fitness, un bagno con disimpegno, una cabina armadio e un meraviglioso terrazzo e balcone – si legge - La scala interna, con finiture di cristallo, conduce al secondo piano dove troviamo una luminosa camera da letto con vista panoramica e d'affaccio sul terrazzo dotato di jacuzzi, una sauna interna, un bagno en suite con vasca di design e doccia. Tutti gli ambienti sono molto luminosi grazie alle grandi vetrate che circondano tutto l'appartamento. Finiture di pregio in tutta la casa, come il parquet in rovere sbiancato. Ogni dettaglio è ben curato. Completa la proprietà un box doppio incluso nel prezzo". Okay, a quale cifra tutto ciò? Il prezzo fissato è di 9mila euro al mese più mille, sempre al mese, di spese condominiali.

