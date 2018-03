Lei, Chiara Ferragni, è una delle fashion blogger più influenti al mondo. Diventata anche mamma da poco del piccolo Leone, ha una vita costantemente sotto i riflettori. Definirla super social sarebbe poco. Dall'alto dei suoi oltre 12 milioni di follower, che vanno sommati ai 5 milioni e più del suo compagno, il rapper Fedez, condivide di continuo gli scatti e i filmati del suo privato. La gravidanza, per dire, è stata seguita con un'attenzione incredibile. Fin dentro la sala parto praticamente. Poi c'è il resto della famiglia Ferragni, che con il tempo e sulla scia del successo di Chiara si è ritagliata uno spazio tutto suo. Pensiamo a mamma Marina Di Guardo, che dopo anni passati a lavorare nel mondo della moda si è affermata come scrittrice e ormai la ritroviamo spesso ospite nei salotti tv o testimonial. E che dire delle sorelle? La piccola di casa, Valentina, sta seguendo le orme di Chiara e ha già un discreto successo mentre l'altra, Francesca, non c'entra niente con il fashion system. Ma sappiamo comunque chi è e di cosa si occupa: si è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentale e svolge la sua attività a Cremona. E, pare, si tiene alla larga dall'universo in cui le sorelle sguazzano felici. (Continua dopo la foto)

Fedez, che presto porterà all'altare Chiara, non ha bisogno di presentazioni. Resta fuori una figura: il signor Ferragni, il papà di Chiara, Francesca e Valentina, l'ex marito di Marina e ora nonno del piccolo Leone Lucia. Si chiama Marco e su Instagram è arrivato a dicembre scorso, ma conta già più di 40mila follower. Si vede però che non ha la mania di condividere il suo privato: ha solo una decina di post. Nel suo profilo si legge che è dentista, freerider, windsurfer, papà e nonno felice (deve avere aggiornato di recente la sua presentazione). Papà Ferragni vive e lavora a Cremona. È dentista e nel suo studio sta muovendo i primi passi anche la figlia Francesca. In generale Marco è tutto sport e lavoro, scrive Gioia. Alle feste e alle sfilate preferisce di gran lunga le spiagge dove fare windsurf e le montagne per sbizzarrirsi sugli sci. (Continua dopo le foto)

Si è separato dalla moglie Marina quando Chiara aveva 15 anni (oggi ne ha 31) ma con lei ha sempre mantenuto un rapporto ottimo, tanto che oggi il clan Ferragni al completo condivide pranzi, ma anche feste comandate e mini vacanze. Come a Natale scorso, quando si sono ritrovati tutti insieme ad Andermatt. O nei giorni scorsi, quando si sono ritrovati tutti insieme a Los Angeles per dare il benvenuto a Leone. Non si sa molto del papà di Chiara, che è evidente che preferisca la discrezione al clamore. In un'intervista a Vanity Fair l'influencer aveva detto di lui che "è riservato: davanti al ciclone 'Ferragni' si imbarazza, anche se ne è orgoglioso. Mia mamma è più rock, quindi simile a me. Ma in fondo non somiglio a nessuno dei due, sono più positiva".

