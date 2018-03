Dopo la fine della sua relazione con Vittorio Brumotti, Giorgia Palmas ha ritrovato il sorriso a fianco a Filippo Magnini, anche lui single a seguito della love story con la nuotatrice Federica Pellegrini. É stato “Chi” a paparazzare il primo bacio pubblico della coppia: Filippo porta sotto casa Giorgia che gli si butta al collo per poi baciarlo con passione. Secondo la rivista Filippo passerebbe molto tempo a Milano proprio per stare accanto alla sua bella, anche se ospite da Cristina Parodi aveva detto di non sentirsi ancora ''fidanzato'': ''Lavori in corso – ha spiegato - non ci sbilanciamo!''. Adesso un nuovo scoop vedrebbe come protagonista proprio l’inviato di Striscia. Come riportato dal settimanale ''Chi'', una nuova ragazza sembrerebbe aver preso il posto di Giorgia Palmas nella vita di Brumotti. Solo il volto è stato mostrato, mentre nulla si sa sulla sua identità. Brumotti stato pizzicato dal settimanale Chi in compagnia di una bella ragazza dai riccioli scuri. Tra i due sono volate coccole e gesti d'affetto. (Continua a leggere dopo la foto)

Camicia scozzese, jeans, capelli raccolti con un codino sulla nuca per lui, total look nero e capelli sciolti per la ragazza. I paparazzi li hanno beccati in atteggiamenti affettuosi e il settimanale diretto da Alfonso Signorini ha sparato la bomba gossip. L'inviato di Striscia la notizia sembra essersi consolato in fretta dopo la rottura dall'ex velina Giorgia Palmas, ormai impegnata con l'ex nuotatore Filippo Magnini, storico ex fidanzato di Federica Pellegrini, che invece si dichiara felicemente single. La passione tra Brumotti e la Palmas era nata sul set nel 2001, galeotta la trasmissione Paperissima Sprint che avevano condotto insieme per diverse estati. (Continua a leggere dopo le foto)

Da allora i due erano diventati inseparabili, lei lo seguiva e lo sosteneva nelle sue performace da record di Bike trial e lui, negli impegni come conduttrice di lei, oltre che di mamma. Sei anni d'amore conclusi senza nessun commento da parte dei due. L'ultima foto insieme sui social risaliva allo scorso maggio, ma a luglio che si vociferava sulla crisi, colpa anche delle vacanze separate: lei in Sardegna con la figlia Sofia, nata dalla precedente relazione avuta con l’ex calciatore Davide Bombardini; lui a spasso per il mondo in compagnia della sua amata e sempre fedele bici. Poi, nel novembre del 2017, era arrivata la conferma.

