A casa di Gigi D’Alessio le questioni non finiscono mai. In questi giorni sulle pagine dei giornali non si è fatto altro che parlare della polemica che è nata dopo le ultime dichiarazioni di Anna Tatangelo, ma prima ancora aveva tenuto banco la situazione debitoria del cantante partenopeo. Ma visto che in casa non si fanno mancare nulla, adesso è tornato a far parlare di sé il figlio Claudio per una questione spinosa di qualche tempo fa. Il 32enne deve rispondere infatti di una pesante imputazione. Violenza privata e lesioni: queste le accuse da cui dovrà difendersi il primogenito del cantante Gigi, dinanzi al giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma il prossimo 10 aprile. Come riportato dal Corriere della Sera, le accuse ai danni di D'Alessio jr. sono partite dalla denuncia presentata nel 2014 da una 51enne di nazionalità ucraina, domiciliata a Fondi (provincia di Latina), che lavorava come colf nell'appartamento romano in cui, ai tempi, abitavano l'imputato e l'allora fidanzata, nonché ex consigliera regionale della Lombardia ed ex igienista dentale di Silvio Berlusconi, Nicole Minetti. (continua dopo la foto)

La colf rumena, che si è costituita come parte civile, ha raccontato di essere stata svegliata nella notte del 5 luglio di 5 anni fa da D'Alessio che rincasava con la Minetti. Da lì sarebbe nato un litigio, poi culminato in insulti e spintoni. La colf fu ricoverata all'ospedale San Filippo Neri, uscendone con una diagnosi di stato ansioso e contusioni multiple. A seguire, una denuncia di essere sempre stata pagata in nero, senza regolare contratto di lavoro. Claudio D’Alessio aveva raccontato che rientrati a casa dopo mezzanotte voleva accontentare il desiderio di crepes maniefestato da Nicole Minetti che all'epoca era incinta (gravidanza che poi non andò a buon fine). Svegliata dal vociare notturno, la colf secondo D'Alessio junior si sarebbe scagliata contro la coppia e avrebbe preso una sedia con l'intenzione di tirargliela addosso. Strappandogliela di mano per difendersi, Claudio D'Alessio avrebbe provocato la caduta della donna. Che dopo essere stata mandata via di casa e licenziata avrebbe inventato la storia delle percosse.





D'Alessio ha anche raccontato che la colf rumena era solita rispondere in modo sgarbato alla Minetti, dicendo che lavorava per lui e che non doveva rendere conto a nessun altro. Al quotidiano Il Messaggero, disse ancora: "Faccio palestra e sono alto un metro e novanta. Se avessi davvero aggredito una donna di 51 anni pensa che avrebbe avuto solo 3 giorni di prognosi?". Il Corriere della Sera riporta dettagli della terribile nottata. “La colf, messa infine alla porta, si recò al pronto soccorso dell'Ospedale San Filippo Neri e mi medici le riscontrarono contusioni e uno stato d'ansia”. Ascoltata anche la versione di Nicole Minetti, presente ai fatti, il sostituto procuratore Mario Dovinola ha ritenuto valida la versione della collaboratrice domestica, disponendo il rinvio a giudizio per D'Alessio. Intanto Francesco Di Ciollo, avvocato della 51enne parte lesa, preannuncia un'aspra battaglia e una richiesta di risarcimento.

