Fabrizio Corona è stato da poco scarcerato dopo oltre due anni di detenzione nel carcere di San Vittore. Le foto di quel momento, quando la fidanzata Silvia Provvedi gli è corsa incontro, all'uscita del penitenziario milanese, hanno fatto subito il giro dei media. Ora l'ex paparazzo dei vip è stato affidato a una comunità dove sta finendo di scontare la pena con dei lavori socialmente utili. È la seconda volta che Corona fa questa esperienza. Dapprima aveva prestato servizio alla Exodus di Don Mazzi, che si era detto molto deluso quando le porte del carcere si sono riaperte per lui. Si era anche detto pentito di avere accolto Fabrizio, ma poi deve aver cambiato idea: "Aveva un carattere difficile, ma poteva essere aiutato. L'hanno rovinato mettendolo in galera", ha detto Don Mazzi ai microfoni di Telelombardia. "È stato vergognoso il modo in cui è stato giudicato. Le pene che gli hanno inflitto sono vergognose, non fanno parte della giustizia, fanno parte di qualcos'altro che non so ben definire". Poi si è detto anche pronto a riaccoglierlo nella sua comunità: "Io lo porterei ancora da me, ma dovrebbe fare quello che dico io". (Continua dopo la foto)

In ogni caso ora Fabrizio ha riabbracciato la sua Silvia. Si è anche parlato di matrimonio imminente, ma nelle ultime ore questo rumor è stato spazzato via da una notizia ben più seria, preoccupante: Corona non sta bene. È la Provvedi a raccontare un episodio del compagno che l'ha spaventata sulle pagine del settimanale Di Più: "Fabrizio non sta bene. L'altro giorno ha pensato di morire e anche io mi sono spaventata moltissimo". E prosegue, entrando nei dettagli: "... Eravamo a casa...Mi giro verso di lui e lo vedo completamente sbiancato. Cerco di prendergli la mano per tranquillizzarlo ma non riesco da quanto trema. Lui mi guarda con gli occhi spalancati per cercare aiuto da me e mi dice 'Silvia, questa volta muoio'". (Continua dopo la foto)

Probabilmente si è trattato di una crisi di panico. Crisi che "Fabrizio aveva già avuto in passato", ma per sicurezza sono corsi all'ospedale, come testimoniano le fotografie pubblicate sulla rivista che immortalano l'ex fotografo dei vip fuori dalla struttura sanitaria milanese dove è stato ricoverato mentre torna a casa, visibilmente provato, accompagnato da un amico che lo sostiene. Tanta paura, dunque, per Fabrizio, ma anche per Silvia. Ora Corona è tornato a casa e, come svelato sempre dalla Provvedi, vorrebbe "subito mettere subito le basi per una vita nuova invece non può. Dobbiamo almeno aspettare la prossima udienza, il 27 marzo". In un'altra recente intervista, ma al settimanale Chi, la cantante del duo Le Donatella aveva raccontato: "Non chiedetevi se abbiamo fatto l'amore perché è stato come la prima volta. Le nozze? Per ora sistemiamo casa, magari la allarghiamo. La famiglia, vi starete chiedendo? Vedremo".

