L’abbiamo vista ieri sera durante l’ultima puntata di Pio e Amedeo, non parliamo di Chiara Ferragni, no, ma di Chiara Biasi, una delle ultime protagoniste di Emigratis, in onda su Italia 1. Nella nuova puntata si parla di Influencer, ovvero di quei personaggi famosi sui social che dettano le tendenze. Tra loro Pio e Amedeo hanno fatto visita a Chiara Biasi, nella “sua” Valencia, dove hanno incontrato anche Simone Zaza, giocatore che ha militato nella nazionale italiana e attuale fidanzato di Chiara, la nota fashion blogger. Ma è qui che sorge la prima domanda: “È davvero così attuale la loro storia?”. Con loro, i due mattatori pugliesi hanno mangiato e si sono confrontati (a modo loro) cercando di capire il mondo delle influencer. Ma non è tutto oro quel che luccica e quel grande amore che sembravano dimostrare uno per l’altra, in realtà, tanto reale non era (forse). Sembra infatti che Chiara e Simone si siano lasciati. Da tempo circolavano voci sulla loro possibile crisi, soprattutto perché sui social nessuno notava più scatti insieme. (Continua dopo la foto)

L’ultima li ritraeva felici a Dubai, dove erano scappati per passare insieme le vacanze natalizi e nulla faceva intendere la crisi che poi li avrebbe colpiti. A confermare i rumors è il settimanale Chi che sostiene che la Biasi abbia lasciato la casa spagnola con cui viveva con Zaza e addirittura lui avrebbe anche iniziato a corteggiare un'altra donna. Quanto c’è di vero? Nessuno lo sa con certezza se non i diretti interessati che per via di una tangibile lontananza dal bel paese, sono difficilmente raggiungibili. È pur vero che le registrazioni di Emigratis sono avvenute circa 4 mesi fa (tra tre e quattro mensilità per essere precisi), non si sa quindi da quando questa crisi sia effettiva e da quando i due abbiano deciso di separarsi. Eppure tra Simone e Chiara c’era qualcosa di forte, tanto che i due avevano deciso di sposarsi “a breve”. (Continua dopo la foto e i video)

Era il 2016 quando in un video pubblicato da Chiara sul proprio profilo Instagram fece in poche ore il giro del web: “Mi sposi?” sembrava infatti dire a un certo punto lei, sorridendo e ammiccando al suo Simone. L'attaccante la fissa intensamente negli occhi e risponde "Certo". Inutile dire che all’epoca i tifosi si scatenarono nei commenti. "Sì, le ha chiesto di sposarla" scriveva uno, confermando l'interpretazione che andò per la maggiore. "Trovata bellissima… senza audio" confermava un altro, sottolineando come non fosse chiaro il contenuto della clip. In tanti, nel dubbio, si affrettarono a fare gli auguri alla coppia. Che siano stati di cattivo auspicio?

