Insomma, a Buckingham Palace è tempo di nascite. A breve il mondo accoglierà il terzo Royal Baby che presumibilmente nascerà prima delle nozze di Meghan Markle e Harry. Tutti si stanno chiedendo se la futura coppia di sposini ha già pensato ad allargare la famiglia, che si deve ancora legalmente formare. Se qualcuno pensa che è un po’ prematuro e che i due magari aspetteranno un pochino, sbaglia alla grande. Nonostante le voci di corridoio diano l’attrice americana già in dolce attese, le cose stanno diversamente. Certo a tutti piacerebbe un quarto bebè reale a pochi mesi da quello di Kate e William, ma insomma diamo tempo al tempo. Ma come mai è nato questo rumor? Ad aver fatto scatenare la fantasia di web e tabloid è stata una frase detta dalla stessa Meghan durante la recente visita di lei e Harry a Belfast, dove i due hanno incontrato una coppia di creativi che si è inventata una linea di prodotti ipoallergenici per bambini. La futura sposa avrebbe detto: "Sono sicura che ad un certo punto avremo bisogno di tutto questo”. (continua dopo la foto)

Proprio la settimana scorsa la biografa e scrittrice del libro Harry: Life, Loss, and Love ha dichiarato ad ET: "Le mie fonti sostengono che il principe Harry sia molto desideroso di allargare la famiglia, subito dopo il matrimonio. Non ha mai nascosto la voglia di avere bambini”. La tanto criticata dai giornali età di Meghan, quindi, sembrerebbe non essere assolutamente un problema. Forse, completamente incurante di ciò che una frase di questo genere poteva scatenare a livello globale, per di più detta di fronte ad accessori per bambini (o forse ben conscia), Markle ha scatenato il putiferio: incinta, FORSE; ci sta trollando tutti, SICURO. Qualsiasi cosa abbia fatto si è conquistata l’occhio di bue del teatro mediatico mondiale.





Ma non solo questo dato ha fatto sperare i sudditi più accaniti. In molti ricorderanno quando Harry, durante l’intervista ufficiale di presentazione della nuova royal couple, aveva aperto alla possibilità di avere figli in fretta. Poi sempre lui, la settimana scorsa, tramite le parole della biografa Katie Nicholl ad ET: “Le mie fonti sostengono che il principe Harry sia molto desideroso di allargare la famiglia, subito dopo il matrimonio. Non ha mai nascosto la voglia di avere bambini”, ha raccontato la scrittrice che ha firmato il libro Harry: Life, Loss, and Love. E ora la frase ambigua di Meghan Markle in pubblico, di fronte a tutti. Senza troppi fronzoli come ci ha abituati e su tacco 12 cm. Adesso non ci resta che aspettare e vedere se spunterà presto un altro pancino reale.

