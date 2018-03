In ogni coppia i periodi di alti e bassi vanno e vengono, e nessuno può essere mai esente dalla burrasca. Da questi momenti, però, i veri amori ne escono fortificati, quelli più deboli, invece, distrutti. A vivere un vero e proprio periodo difficile ora ci sono Chicca e Giovanni del Grande Fratello: i due sono in crisi. A rivelarlo è stata Francesca Rocco a Verissimo, dove non è riuscita a trattenere le lacrime. Afflitta e turbata, l’ex gieffina ha confidato a Silvia Toffanin che da mesi continua a litigare con il marito. A nove mesi dalla nascita della figlia Ginevra, i due non riescono più a comprendersi e non fanno altro che scontrarsi, anche sulle cose più banali. Una situazione pesante e difficile che Chicca non si aspettava di vivere, soprattutto non dopo aver affrontato già altre due sfide importanti. La Rocco ha sofferto di una lieve forma di depressione post partum e qualche mese dopo il patrigno di Masiero è morto a causa di una grave complicazione durante un intervento chirurgico. (Continua a leggere dopo la foto)

“Negli ultimi mesi stiamo vivendo un periodo di burrasca, siamo in tempesta. La situazione è pesante” ha ammesso Chicca Rocco a Verissimo. La ragazza ha aggiunto che continua a vivere sotto lo stesso tetto con Giovanni Masiero ma il veronese ha dormito sul divano per molte notti. “Stiamo cercando di risolvere la situazione ma non è facile” ha puntualizzato Francesca, che ha parlato di differenze caratteriali che sono venute a galla con il tempo. “Lui è più chiuso, gli piace stare da solo; io amo stare in mezzo alla gente, condividere la mia vita. Questo ci porta a discutere” ha chiarito Chicca, che si è dichiarata stanca di vivere in questo modo. (Continua a leggere dopo le foto)

“Non mi sento me stessa” ha fatto sapere la ragazza, che ha pure ammesso di soffrire di insonnia nell’ultimo periodo. “Ora io e Giovanni stiamo cercando di capire se la base del nostro amore può essere abbastanza per andare avanti” ha concluso Francesca Rocco. Riuscirà a risolvere i suoi problemi con Giovanni Masiero? Noi facciamo il tifo per loro!

Ti potrebbe interessare anche: "Giulia De Lellis, questa non sei tu". Ecco com'è ora. La fidanzata di Andrea Damante è sparita dai radar dopo il Grande Fratello Vip e ora i fan stentano a riconoscerla: la foto che ha sollevato un polverone